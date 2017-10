Τα 10 μεγαλύτερα ταλέντα της EuroLeague

Πριν από μερικά χρόνια ο Σάντι Γιούστα θεωρείτο ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη. Πέρυσι ωστόσο έκανε ένα βήμα πίσω στην εξέλιξή του στην Ομπραντόιρο (όπου αγωνιζόταν ως δανεικός). Αυτό δεν εμπόδισε ωστόσο την Ρεάλ να τον πάρει πίσω, κυρίως επειδή είχε ανάγκη από γηγενείς παίκτες για το πρωτάθλημα. Ο Γιούστα είναι ένας All Around φόργουορντ, που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές καλά στο παρκέ. Δεν κάνει όμως καμία δουλειά τέλεια και αν θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στην εξέλιξή του πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω φέτος και να δουλέψει. Το ταλέντο εξάλλου το έχει.

Η νέα σεζόν της EuroLeague βρίσκεται... ante portas. Σε μερικές ώρες θα έχουμε το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης, με 16 ομάδες να μπαίνουν στη “μάχη” που έχει ως τελικό προορισμό το Βελιγράδι, όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final Four.

