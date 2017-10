Οι προβλέψεις του Sport24.gr για τη EuroLeague της σεζόν 2017/18

Οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν στο Final Four :

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπαίνουν και στη φετινή σεζόν με βλέψεις για συμμετοχή στο Final Four του Βελιγραδίου και τίποτα λιγότερο. Οι "αιώνιοι" του ελληνικού μπάσκετ, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τη Χίμκι και λογικά τις Μπαρτσελόνα - Μπασκόνια δείχνουν να ξεχωρίζουν και οι δέκα μπασκετικοί του Sport24.gr δίνουν τα προγνωστικά τους για μια χρονιά που αναμένεται ακόμη καλύτερη, ακόμη πιο ανταγωνιστική από την περσινή.

Τα ψέματα τελείωσαν. Η περίοδος της προετοιμασίας το ίδιο. Η EuroLeague ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το βράδυ τα φώτα της, με τις 16 ομάδες που συμμετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα να έχουν θέσει η κάθε μία τους δικούς της στόχους. Κάποιοι κοιτάζουν μόνο την κορυφή. Κάποιοι έχουν στόχο την οκτάδα και το Final Four. Κάποιοι άλλοι θα παλέψουν σκληρά για να βρεθούν σε τροχιά playoffs και κάποιοι θέλουν να βελτιωθούν με στόχο να παρουσιαστούν καλύτεροι στο μέλλον.

