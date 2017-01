Οι νέοι εκατομμυριούχοι της Euroleague

Εν τω μεταξύ, για να μη λες, η παρουσίαση θα γίνει με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα του ranking, την οποία διατηρεί η διοργάνωση στην ιστοσελίδα της. Εκεί δηλαδή, όπου μπορείς να δεις στο Νο1 τον Keith Langford (με 357 βαθμούς στο σύνολο και 22.50 κατά μ.ο.) και στο Νο2 τον Nando De Colo των μόλις 8 εμφανίσεων μεν (λόγω τραυματισμού), αλλά του 21.13 για μέσο όρο. Ξέρεις όμως, ποιος είναι στο Νο3; Ο MVP του Δεκέμβρη, ευρύτερα γνωστός ως Nicolò Melli. Δες όμως, τι έχουν κάνει ήδη όλοι αυτοί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε συλλογικό επίπεδο.

Όνομα Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Ranking Keith Langford 14 481.40 (32.34'') 338 (24.1) 46.2%-42.3% 3.9 3.9 2 25.5 Νando De Colo 8 211.01 (26.22'') 153 (19.1) 50%-52.2% 4.4 3.8 3.5 21.1 Nicolò Melli 15 461 (30.44'') 193 (12.9) 52.4%-58.7% 8 2.3 1.7 19.6

Οι "αιώνιοι", η Fenerbahçe και το ΝΒΑ

Ο Ιταλός, ο οποίος αγωνίζεται στο “4” και στο “5” και όπως πιθανόν να 'χεις διαπιστώσει στην Bamberg πέραν των ποσοστών του, "έφτιαξε" και το σώμα του (έχει βάλει μύες) θα γίνει free agent, με το τέλος της τρέχουσας περιόδου στη Γερμανία, όπου εξόχως δύσκολα -έως απίθανα- θα μείνει. Γιατί προφανώς όταν πήγε είχε στόχο να δουλέψει και να εξελιχθεί, αλλά τώρα που δούλεψε και εξελίχθηκε του αξίζει να είναι μέλος ομάδας από αυτές που διεκδικούν το τρόπαιο. Ο διεθνής γείτονας έχει απασχολήσει ήδη τους "αιώνιους" (αμφότεροι αποπειράθηκαν να τον προσελκύσουν στην Ελλάδα, το περασμένο καλοκαίρι), αλλά και τη Maccabi (επίσης κατέθεσε προσφορά), ενώ συζήτηση ενδιαφέροντος -ανεπίσημη- έκανε και η Fenerbahçe. Δυο φορές.

Ο ετήσιος μισθός του Melli στη Γερμανία φτάνει κοντά στις 500.000 ευρώ. Μπορείς να περιμένεις ότι αυτός της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου θα είναι ο διπλάσιος. Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες του Sport24.gr τον θέλουν να 'χει ήδη δεχθεί και ενόχληση από το ΝΒΑ. Για φέτος. Για αυτό και την απέρριψε. Το καλοκαίρι, όντας ελεύθερος παίκτης,... θα δει τι έχει στα χέρια και αναλόγως θα πράξει.

Προς το παρόν, κράτα τι έγραψε ο κόουτς Στέφανος Τριαντάφυλλος για τον Ιταλό. "Ο Melli είναι το ιδανικό 4-5άρι, παίζει δηλαδή με άνεση και τις δύο θέσεις, υπηρετώντας υποδειγματικά το νέο δόγμα που θέλει τους ψηλούς να παίζουν με πρόσωπο μακριά από το καλάθι, όπως ο Randolph για παράδειγμα. Ο Ιταλός είναι δεινός ριμπάουντερ, παίζει μέσα-έξω από το καλάθι, σουτάρει από μακριά, τιμωρεί τα mismatch μες στη ρακέτα, μπορεί να ντριμπλάρει, να πασάρει (πολύ σημαντικό) και να μαρκάρει με άνεση περιφερειακό μετά από αλλαγή".

Στο Νο9 της λίστας με τους έχοντες το καλύτερο ranking, έως τώρα στη Euroleague, βρίσκεται ο Johannes Voigtmann. Τύπος που ουδείς εκτός Γερμανίας ήξερε, έως το 2014. Ο 24χρονος Γερμανός σέντερ (ύψους 2.11) είχε αφοσιωθεί στα παιδικά του χρόνια, στο χάντμπολ. Ώσπου ένας προπονητής μπάσκετ (Lars Masell) τον ρώτησε... σε ποια ομάδα της Bundesliga θα ήθελε να αγωνιστεί. Επισκέφτηκε όλες τις εγκαταστάσεις, πριν καταλήξει στη Fraport Skyliners. 'Εκανε ντεμπούτο τη σεζόν 2012-13 και δυο χρόνια μετά ήταν "ο καλύτερος νέος παίκτης" και ο "πιο βελτιωμένος παίκτης" της γερμανικής λίγκας. Έκανε ντεμπούτο στην εθνική, στο "αντίο" του Dirk Nowitzki, στο Eurobasket 2015 και ένα χρόνο μετά, έγινε η πρώτη προσθήκη της Baskonia. Πήγε στη Βιτόρια, ως πρωταθλητής στο FIBA Europe Cup και ελεύθερος. Δες τι έκανε πέρυσι και τι κάνει φέτος, για το ποσό των 400.000 ευρώ. Τα νούμερα του συγκεκριμένου, αφορούν το σύνολο των παρουσιών πέρυσι και όσα κάνει φέτος στη Euroleague.

"Έχει αφήσει την Ευρώπη με ανοιχτό το στόμα χάρις στο μεγάλο shooting range του. Όπως ισχύει και στην περίπτωση του Melli οι ομάδες αναζητούν πλέον ψηλούς με τέτοια χαρακτηριστικά περιφερειακού. Είναι φρέσκος και κερδίζει πόντους αθλητικότητας χάρις στο νεαρό της ηλικίας του", κατά του Τριαντάφυλλου το ρηθέν.

Σεζόν Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Skyliners 2015-16 53 1.245 (23.5'') 384 (11) 62.4%-35.9% 5.4 2.1 1.4 Βaskonia 2016-17 15 369.28 (24.37'') 171 (11.4) 64%-35.9% 7.1 1.4 0.8

Δεδομένου του ύψους του (και της περιορισμένης προσφοράς σε σέντερ -σε σύγκριση με την τεράστια ζήτηση), δεδομένα θα απασχολήσει το ΝΒΑ, όπου επίσης δεδομένα φέτος θα έχουν να δώσουν πολλά λεφτά και για μία ακόμη φορά, ο κερδισμένος της υπόθεσης θα είναι ο José Querejeta, ιδιοκτήτης της Baskonia και υπεύθυνος για πολλούς παίκτες που ήλθαν ως άγνωστοι και έγιναν σταρ. Όπως και ο επόμενος της λίστας των μελλοντικών εκατομμυριούχων, ονόματι Shane Larkin, Νο12 στη συνολική λίστα της αξιολόγησης με 16.13 βαθμούς, κατά μ.ο.

Ο 24χρονος γκαρντ των Βάσκων, γόνος οικογενείας με μεγάλη παράδοση σε αθλητές του baseball, ενώ ο θείος του Byron είχε παίξει στη Γερμανία, είχε γίνει πικ στον πρώτο γύρο του ΝΒΑ draft, το 2013 (στο #18) από τους Hawks, πριν τον δώσουν στους Mavs και εκείνοι τον καλέσουν στο Summer League. Σε μια προπόνηση, έπαθε κάταγμα στον αστράγαλο και έχασε τους τρεις επόμενους μήνες. Παρ' όλα αυτά, το Dallas τίμησε την υποχρέωση του, του έδωσε συμβόλαιο και θέση στην ομάδα, πριν τον δώσει στους Knicks σε ανταλλαγή που αφορούσε τους Wayne Ellington, José Calderón και Samuel Dalembert, από τη μία και τους Tyson Chandler και Raymond Felton από την άλλη. Χώρο δεν βρήκε και μετέβη στους Nets, τον Ιούλιο του 2015, όπου έκανε και ρεκόρ στις ασίστ 914, σε ματς με τους Pistons).

Έκανε ρεκόρ καριέρας και στο σκοράρισμα (εναντίον των Wizards), αλλά θραύση δεν έκανε. Άλλαξε εκπρόσωπο και βρήκε δουλειά στην Ευρώπη "για να δουλέψω το παιχνίδι μου και να γίνω καλύτερος". Ομολόγησε ότι οι ομάδες που είχε βρεθεί στο ΝΒΑ δεν βοήθησαν την κατάσταση (ούτε οι πολλοί προπονητές που τον ανέλαβαν), όπως και ότι εκείνος δεν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, για αυτό και τον υποτίμησαν. "Αποφάσισα να παίξω στη Baskonia, γιατί πιστεύω πως αυτό θα με βοηθήσει να γίνω καλύτερος ως παίκτης, αλλά και να βελτιώσω τη νοοτροπία μου", είχε πει και... να τι έχει κάνει.

Σεζόν Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Brooklyn 2015-16 78 1751 (22.4'') 566 (7.3) 46.4%-36.1% 2.3 4.4 1.9 Baskonia 2016-17 15 463.47 (30.55'') 204 (13.6) 47.6%-31.1% 3.3 6.3 2.9

Για να πάει στη χώρα των Βάσκων, πήρε συμβόλαιο που πλησιάζει στις 500.000 ευρώ το χρόνο. Προφανώς και αυτό θα αλλάξει, το καλοκαίρι, οπότε θεωρείται δεδομένο πως θα προπαθήσει να επιστρέψει στο ΝΒΑ -εκτός και αν αποκτήσει έναν πολύ καλό λόγο να μην κοιτάξει στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Τι το παλεύει άλλωστε, να γίνει εκ των κορυφαίων του είδους;

Τι είχε να προσθέσει ο κόουτς του Sport24.gr; "Στην ελλιπέστατη αγορά των Ευρωπαίων scoring-guards ο Larkin ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα. Αγωνιστικά βγήκε από το ίδιο καλούπι με τον Mike James, έστω κι αν υστερεί στην σύγκριση των αθλητικών προσόντων. Σουτάρει εξαιρετικά με ντρίμπλα και η επιθετική του on-ball δεινότητα, τον αναγάγει σε κίνδυνο θάνατο για τις αντίπαλες άμυνες, είτε δημιουργεί ρήγμα, είτε απειλεί από μακριά".

Μπορείς να θεωρείς σίγουρο ότι θα αλλάξει το status του Quino Colom, ο οποίος βρίσκεται στο Νο17 του πίνακα με την αξιολόγηση των παικτών (με 14.60 βαθμούς, κατά μ.ο.). Σίγουρα δεν θα έλεγες πως πεινάει ο 28χρονος point guard της Unics Kazan (έχει λαμβάνειν περί τις 700.000 ευρώ), αλλά προφανώς και θα ήθελε να αποτελεί μέλος ομάδας με σταθερή παρουσία στη Euroleague. Άσε που είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτύχει, ειδικά σε ένα καλοκαίρι που οι "άσοι" αναμένεται να 'χουν την τιμητική τους. Αλλά θα σου εξηγήσω αργότερα το γιατί. Προς το παρόν, θα μείνουμε... στο πρόγραμμα μας, με τον 28χρονο Ισπανό να μπαίνει (κατά 99%) στο club των εκατομμυριούχων (ή των πρωταθλητών) από το ερχόμενο καλοκαίρι. Το κακό βέβαια, είναι ότι δεν θα είναι free agent, καθώς υπέγραψε διετή επέκταση με τους Ρώσους. Στα καλά νέα, αν η ομάδα του δεν προκριθεί στη Euroleague, έναντι αντιτίμου μπορεί να φύγει. Ας δούμε τι έκανε πέρυσι στο Eurocup και τι έχει δώσει μέχρι στιγμής στη Euroleague.

Σεζόν Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Eurocup 2015-16 18 542.57 (30.09'') 212 (11.8) 43.8%-27.9% 4 7.6 2.7 Εuroleague 2016-17 15 413.17 (27.33'') 169 (11.3) 45.2%-29.5% 3.7 5.6 2.1

Ο επόμενος παίκτης που θα απασχολήσει εντόνως το προσεχές καλοκαίρι και άρα θα δει τα έσοδα του να αυξάνονται κατακόρυφα, είναι γνωστός μας, αγωνίζεται στην Ελλάδα και τον λένε Matt Lojeski. Παρεμπιπτόντως, βρίσκεται στο Νο24 με τους πολυτιμότερους, με 13.07 βαθμούς αξιολόγησης ανά αγώνα. Τόσους έχει και ο Σπανούλης και μαζί είναι οι MVP του Ολυμπιακού έως εδώ (ακολουθεί ο Πρίντεζης με 12.92).

Ο Αμερικανός που τον λες και Βέλγο, εμφανίστηκε στον Πειραιά το 2013 από την BC Oostende, οπότε είχε υπογράψει για 1+1 (φευ) και 500.000 ευρώ ανά σεζόν. Όπως ενημερώνει ο Νότης Ψιλόπουλος, ο οποίος αν μη τι άλλο ξέρει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο 31χρονος -σήμερα- είχε δεχθεί πρόταση από την CSKA το φθινόπωρο του 2014, οπότε τον κάλεσαν οι διοικούντες τον Ολυμπιακό για να του επεκτείνουν το συμβόλαιο έως το 2017. Έκαναν και τη σχετική αύξηση, με τα χρήματα του φέτος να φτάνουν τις 800.000 ευρώ. Πρώτα θα σου πω για την προσφορά του φέτος και... στον πίνακα θα δεις τι δίνουν και οι άλλοι τέσσερις που θα κληθούν να διαπραγματευτούν τα συμβόλαια τους με τους "ερυθρόλευκους" το καλοκαίρι.

Να και το ποιος είναι αγωνιστικά ο Lojeski, σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο: "Είναι μια κατηγορία μόνος του, ένας swingman, που τείνει να γίνει "μοντέλο" παίκτη όπως για παράδειγμα έγινε ο Hines για τους mobile ψηλούς. Δεν είναι 2άρι, ούτε 3άρι, αλλά μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Είναι ιδανικός να υποστηρίξει τους δημιουργούς ως απειλή στην αδύνατη πλευρά (σουτάροντας ή τιμωρώντας τα close-out), αλλά παράλληλα να δημιουργήσει ο ίδιος για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του. Δεν θεωρείται άδικα πάντως ένας από τους πιο "φονικούς" catch-n-shoot παίκτες, χωρίς όμως ποτέ να παίζει εις βάρος της ομάδας του, παίρνοντας περισσότερες ενέργειες από αυτές που του αντιστοιχούν".

Όνομα Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Ranking Lojeski 15 318.10 (21.12'') 166 (11.1) 63%-46.6% 3.3 1.3 1.1 13.07 Πρίντεζης 12 296.05 (24.40'') 146 (12.2) 52.9%-33.3% 4.4 0.9 0.5 12.92 Hackett 11 160.21 (14.34'') 55 (5) 39.4%-26.7% 1.5 1.6 0.2 * Young 13 127.30 (9.48'') 33 (2.5) 41.7%-0 2.2 0 0.8 * Mάντζαρης 15 332.51 (22.11'') 89 (5.9) 35%-37.1% 2.7 1.3 0.7 *

*Δεν είναι στους πρώτους 60

Ο Lojeski που λες, δεν είπε ποτέ ότι θα πάει στην τάδε ή τη δείνα ομάδα το καλοκαίρι. Αυτό που είπε είναι ότι έχει από τώρα, ομάδες που 'χουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του. Πράγμα που ισχύει. Ξεκαθάρισε επίσης, πως προτεραιότητα δίνει στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, δεδομένης και της ηλικίας του, κανείς δεν θα τον κακολογήσει αν πάει για το μεγάλο συμβόλαιο, διότι προφανώς έχει έλθει αυτή η ώρα.

Επιστρέφουμε στη Baskonia, γιατί εκεί βρίσκεται ένας ακόμα παίκτης που φέτος θα μείνει ελεύθερος και ήδη το όνομα του βρίσκεται σε λίστες -για παράδειγμα των δυο "μεγάλων" της Ισπανίας. Είναι ο Ádám Hanga, Νο38 στον πίνακα αξιολόγησης με 11.80 βαθμούς ανά αγώνα. Ο γεννημένος στη Βουδαπέστη, 27χρονος σούτινγκ γκαρντ/σμολ φόργουορντ παίζει στην Ισπανία από το 2011, οπότε τον κάλεσε η Manresa από την Albacomp της Ουγγαρίας.

Οι απανταχού scouts ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη του από το Adidas Eurocamp του 2009, οπότε αναδείχθηκε εκ των κορυφαίων στις ηλικίες 18 με 21 χρόνων και ο έκτος καλύτερος στην κατηγορία "μη Αμερικανοί". Τη σεζόν που ακολούθησε τον έμαθαν όλοι, ως τον MVP του ουγγρικού πρωταθλήματος και μετά βρέθηκε στο διάβα του η Manresa (για την ιστορία, είχε επιλεγεί από τους Spurs στο ΝΒΑ draft του 2011, στο Νο59), ενώ τον Ιούλιο του 2013 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Baskonia. Δες όμως, τι κάνει τις δυο τελευταίες χρονιές και αν ισχύει το value for money για τις 450.000 ευρώ που παίρνει -κάθε σεζόν.

Ο Τριαντάφυλλος απομόνωσε τα εξής, σε ό,τι αφορά τον εν λόγω παίκτη: "Ο Hanga θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρολίστας πολυτελείας. 'Ένας περιφερειακός που παίζει καλύτερα από τον καθένα τον ρόλο του stop defender, του αμυντικού που θα αναλάβει το μαρκάρισμα του πιο επικίνδυνου αντιπάλου περιφερειακού. Παράλληλα πλημμυρίζει με ενέργεια και μπορεί να προσφέρει πολλά στην άμυνα (μακριά από τη μπάλα), στα ριμπάουντ και στο ανοιχτό γήπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει βελτιωθεί και στο μπροστά μέρος του γηπέδου. Έχει σταθεροποιήσει το περιφερειακό του σουτ, είναι πιο επιθετικός με τη μπάλα στα χέρια και αποτελεί κίνδυνο-θάνατο όταν κινείται στην πλάτη της άμυνας, ακόμη κι αν δεν αποτελεί ακόμη σημείο αναφοράς" δημιουργώντας ο ίδιος το δικό του σκορ".

Σεζόν Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη 2015-16 27 784 (29) 222 (8.2) 55.1%-27.9% 5.1 1.7 1.1 2016-17 15 432.48 (28.51'') 143 (9.5) 53.3%-27.1% 4.4 2 1.2

Επόμενος σταθμός είναι ο Brock Motum, της Žalgiris Kaunas. Είναι στο Νο46 της λίστας με τους πολυτιμότερους (11.3 βαθμοί, ανά αγώνα) και σε ό,τι αφορά τους συμπαίκτες του, από πάνω του βρίσκεται μόνο ο Paulius Jankunas (No11), ο οποίος ό,τι ήταν να "βγάλει" το έχει "βγάλει".

Ο 26χρονος Αυστραλός είναι ένας από τους λόγους που η παρέα του έχει γίνει φέτος η ευχάριστη έκπληξη της Euroleague, για τον τρόπο που παίζει το σπορ και φυσικά για τα αποτελέσματα που φέρνει τελευταίας. Η πρωταθλήτρια Λιθουανίας τον πήρε από τους Adelaide 36ers, όπου έδινε 17.5 πόντους, με 46.9% στα τρίποντα και 7.1 ριμπ. Τα χρήματα που παίρνει δεν ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Τώρα δες τι κάνει ως εκπρόσωπος της Žalgiris.

Η άποψη του ειδικού: "Όπως και οι περισσότεροι Αυστραλοί είναι ένας σκληρός φόργουορντ που δεν φοβάται να βάλει το κορμί του. Κυνηγάει όλες τις φάσεις, έχει καλά τελειώματα ειδικά με το αριστερό του χέρι και έχει αποκτήσει ένα σταθερό τρίποντο σουτ. Είναι εκρηκτικός και αεικίνητος γεγονός που του επιτρέπει να κερδίζει μάχες έναντι βαρύτερων αντιπάλων (είτε με πρόσωπο, είτε σε διεκδικήσεις)".

Σεζόν Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη 2015-16 24 414.31 (17.16'') 161 (6.7) 53.6%-35.1% 2.8 0.5 1.3 2016-17 15 357.32 (23.50'') 192 (12.8) 61.7%-45% 3.7 0.5 1.1

Για τη συντομία του χρόνου και επειδή κάπου εδώ τελειώνει η λίστα με τους κορυφαίους 60 παίκτες της Euroleague (βάσει του ranking που ξεπερνά τους 10 βαθμούς ανά αγώνα -τουτέστιν δεν είναι επιζήμιοι), στο Νο51 βρίσκεται ο Daniel Theis (μαζί με τους Westermann και Μπουρούση, με 10.67 βαθμούς κατά μ.ο.) και στο Νο56 ο Darius Miller (10.47). Αμφότεροι παίζουν στην Bamberg. Αμφότεροι θα μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, με σαφέστατη διάθεση να κατευθυνθούν σε ομάδα που θα ανταγωνίζεται για τον τίτλο. Σε ό,τι αφορά τον Miller, ο 26χρονος φόργουορντ -πρωταθλητής NCAA το 2012, με το Kentucky- είναι ο go to guy των Γερμανών που τον πήραν από τους Clippers (σε αυτούς είχε υπογράψει το τελευταίο συμβόλαιο στο ΝΒΑ). Ως γνήσιο τέκνο των ΗΠΑ, φυσικά και θέλει να επιστρέψει στη θεαματικότερη λίγκα μπάσκετ. Ήδη όμως, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Μια εξ αυτών που πήραν ένα τηλέφωνο, να δηλώσουν... το θαυμασμό τους, είναι η Fenerbahçe.

Για να κάνουμε μια μεγάλη ιστορία μικρή, τα έσοδα του αυτή τη στιγμή πλησιάζουν στις 500.000 ευρώ, οπότε... υπάρχει περιθώριο -και περίπτωση- βελτίωσης. Το αυτό ισχύει και για τον διεθνή Γερμανό σέντερ των πρωταθλητών της χώρας, ο οποίος το καλοκαίρι απασχόλησε έναν "αιώνιο", αλλά δεσμευόταν με συμβόλαιο -των 350.00 ευρώ. Να σου πω και τι προσφέρουν φέτος.

Όνομα Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Daniel Theis 15 304.20 (20.17'') 144 (9.6) 63%-46.7% 5.2 0.7 1.3 Darius Miller 15 421 (28.04'') 192 (12.8) 47.1%-40% 3.1 2.3 1.7

Εκτός λίστας, αλλά σίγουρα μεταξύ αυτών που θα σκεφτούν πολύ σοβαρά να κάνουν μια μετακόμιση το καλοκαίρι (και μάλλον θα μπουν στη διαδικασία) είναι ο Stefan Jovic, βασικό γκαρντ στον Crvena Zvezda. Επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τη Σερβία, αναφέρουν ότι φέτος η Barcelona προσέγγισε την ομάδα του, για να τον αγοράσει, αλλά οι πρωταθλητές απέρριψαν το buy out του 1.000.000 ευρώ και τον κράτησαν εκεί όπου ήταν. Αυτό δεν θα συμβεί το καλοκαίρι για τον 26χρονο που παίρνει 200.000 ευρώ και θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρει πολλά περισσότερα (ο εκπρόσωπος του έχει θέσει ως... αρχική τιμή τις 500.000 ευρώ).

Ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει και ο Nemanja Dangubic, ο οποίος στα 23 μάλλον θα λάβει το ΟΚ να αποχωρήσει -πάντα με το αζημίωτο- και να εξασφαλίσει συμβόλαιο μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. Ίδια αναμένεται να είναι η εξέλιξη της καριέρας του Marko Guduric (21 ετών, γκαρντ), μετά τα όσα κάνει φέτος και έχει το ίδιο συμβόλαιο με τον Dangubic. Το θέμα βέβαια, είναι ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν πουλά ποτέ μαζικά. Γεγονός που σημαίνει πως τουλάχιστον ένας από την τριάδα, θα μείνει εκεί όπου είναι. Bάσει ιεραρχίας, ο Jovic είναι αυτός που μετά πάσας βεβαιότητας θα πουληθεί.

Όνομα Ματς Λεπτά (μ.ο.) Πόντοι (μ.ο.) 2π.%-3π.% Ριμπ. Ασίστ Λάθη Stefan Jovic 15 376.51 (25.07'') 117 (7.8) 51.5%-27.5% 2.2 5.2 2.3 Nemanja Dangubic 15 289.24 (17.17'') 79 (5.3) 44%-33.3% 1.9 0.6 1 Marko Guduric 14 252.22 (18.01'') 126 (9) 53.2%-32.5% 2.6 2 1.6

Καλάθης, Teodosic, Wanamaker για ΝΒΑ

Χωρίς να ξέρεις, από όσα διαβάζεις μπορείς να είσαι βέβαιος ότι το συμβόλαιο που έχει ο Miloš Teodosić με την CSKA βρίσκεται προ της εκπνοής του. Μια αναζήτηση στο Google ή στο Twitter με το όνομα του Σέρβου μετρ θα σε οδηγήσει στο να διαπιστώσεις πως τον θέλουν όλοι. Με πρώτη τη Fenerbahçe, ομάδα τον έχει καημό από τότε που κάθισε ο Željko Obradović στον πάγκο της. Αλλά πάντα τύχαινε (not) και ο Αndrey Vatutin (ε όχι και δεν ξέρεις ποιος είναι ο Vatutin) του έδινε όσα χρειαζόταν για να μείνει στη Μόσχα. Για παράδειγμα, μετά το Μιλάνο του πρόσφερε συμβόλαιο +3 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Εδώ και μήνες κυκλοφορεί η πληροφορία πως πλέον ο 29χρονος point guard, έχοντας γίνει πια και πρωταθλητής Ευρώπης, σκέφτεται σοβαρά να διασχίσει τον Ατλαντικό. Γιατί δεν είχε πάει τα προηγούμενα χρόνια; Κατ' αρχάς, γιατί περνούσε πολύ ωραία στην Ευρώπη -και είναι ένας τύπος που δίνει μεγάλη βάση στο να μπορεί να περνά ωραία. Άσε που έπειτα από τόσα χρόνια, είναι αφεντικό στην CSKA. Στο θέμα μας, με την αλλαγή των δεδομένων στο ΝΒΑ και την αύξηση των salary cap (διάβασε τι έχει γράψει από το καλοκαίρι ο Χάρης Σταύρου), φέτος αναμένεται να φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Τι εννοώ; Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει δεχθεί πρόταση για 12 εκατ. δολάρια (11.5 εκατ. ευρώ) το χρόνο από ομάδα του ΝΒΑ που εσχάτως ταυτοποιήθηκε και είναι η Utah. Μόνο που δεν είναι ο μόνος οργανισμός που μπορεί να κάνει μια τέτοια προσφορά. Υπάρχουν και άλλοι που θα 'χουν φέτος τη δυνατότητα να σκορπίσουν το δολάριο. Και αυτό αναμένεται να προκαλέσει πρόβλημα στην Ευρώπη.

Για να ολοκληρώσω με τον Teodosic, επειδή προς το παρόν... πηγαίνει παντού, κράτα πως ό,τι ήταν να γίνει για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της CSKA προκειμένου να τον κρατήσει στη Μόσχα, έχει γίνει. Μένει η αντίδραση.

Η διευκρίνιση για τον Καλάθη

Για να καταλάβεις καλύτερα, ο Καλάθης έχει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Σωστά; Έχει και NBA out που φτάνει τα 4.000.000 ευρώ. Ποσό που υπό άλλες συνθήκες θα προκαλούσε πρόβλημα. Τώρα, δεν είναι καν λόγος για να σκεφτούν την περίπτωση του περισσότερο από ένα λεπτό, ομάδες του θεαματικότερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο. Και ναι, υπάρχουν κάποιοι που ήδη έχουν ενημερώσει για το ενδιαφέρον τους. Για να μην μπερδευτείς, αν δεις να ανοίγει θέση σε μεγάλη ομάδα και να συνδυάζουν το γεγονός με το όνομα του διεθνούς γκαρντ, να σου εξηγήσω εδώ πως έχει NBA out. Όχι Euroleague out.

Ο Llull, o Doncic και ο Osman

Πλώρη για το ΝΒΑ φαίνεται πως έχει βάλει και ο Wanamaker, ο οποίος μόλις πέρυσι μπήκε στο club των εκατομμυριούχων, με το συμβόλαιο που υπέγραψε στη Darüşşafaka. Δεν ήταν μονοετές. Ήταν 2+1. Αλλά έχει ΝΒΑ out και φέτος που ο Αμερικανός ζει μόνος στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς την οικογένεια του (για τον προφανή λόγο), προφανώς και σκέφτεται πιο έντονα από ποτέ το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα.

Στις ΗΠΑ θα συνεχίσει κατά 90% την καριέρα του και ο Cedi Osman, του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στους Cleveland Cavaliers. Ο Luka Doncic θα μείνει εκεί που είναι, έως ότου γίνει 19. Μετά θα μπορεί να πάει με την ησυχία του στο ΝΒΑ, όπου θα προσπαθήσουν οι Rockets να προσελκύσουν και φέτος τον Sergio Llull. Το έκαναν και πέρυσι, αλλά ο κορυφαίος σουτέρ έμεινε στη Μαδρίτη -από όπου έφυγε ο Sergio Rodriguez, παίκτης που όλοι θεωρούσαν ως δεδομένο στη "βασίλισσα". Αλλά έτσι είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πριν ένα μήνα ο Llull δήλωσε ότι στις προθέσεις του είναι να εξαντλήσει το συμβόλαιο που έχει με τη Real. Πότε λήγει; Το 2021.

Δύο υστερόγραφα... για το τέλος

*Ο 24χρονος Edgaras Ulanovas (των 100.000 ευρώ) είναι ένας ακόμα παίκτης που έχει παρουσιάσει ξεκάθαρη βελτίωση, στα χέρια του Šaras, με τη φετινή να είναι η τρίτη του χρονιά στη Euroleague και τους αριθμούς του να βελτιώνονται από σεζόν σε σεζόν, μαζί φυσικά με τον τρόπο που "βλέπει" γήπεδο και βοηθά την ομάδα του. Έχει βελτιώσει άρδην και τα ποσοστά του, αλλά όσο μένει ο Jasikevičius στον πάγκο της Žalgiris, εκείνος δεν θα το κουνήσει ρούπι. Αν φύγει ο Šaras, το πιθανότερο είναι να τον πάρει μαζί του.

*Ο Rakim Sanders είναι ο μονόφθαλμος μέσα στους τυφλούς της Armani Milan και το Νο22 στη λίστα ranking (με 13.36 βαθμούς, κατά μ.ο). Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν στη λίστα μας. Μόνο που έχει συμφωνήσει να μείνει στην πρωτεύουσα της μόδας για άλλα δυο χρόνια, έναντι του ποσού των 2.2 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που θα διαβάσετε σύντομα.