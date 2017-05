Oι "δραπέτες" του EuroLeague Escape Room πηγαίνουν στο Final Four στην Πόλη

Η Turkish Airlines EuroLeague συνεργάζεται με το νούμερο ένα ελληνικό αθλητικό site, το Sport24.gr και δημιούργησαν τo Πρώτο Αθλητικό Escape Room στην Ελλάδα . Στον συνδυασμό προστέθηκε και η GAME OVER, η κορυφαία εταιρεία δημιουργίας Escape Room. Όλοι μαζί, προσέφεραν ένα καταπληκτικό σενάριο, όπου καλείσαι να κλέψεις το κύπελλο της διοργάνωσης, βασισμένο στην φετινή διοργάνωση της Turkish Airlines EuroLeague και το διαφημιστικό τρέιλερ της σεζόν 2016-2017.

Το Turkish Airlines EuroLeague Escape Room είναι μία μοναδικά διασκεδαστική εμπειρία για τους λάτρεις του μπάσκετ και όχι μόνο, ανεξαρτήτως ομάδας, ηλικίας και φύλου, ενώ αποτέλεσε και μία φανταστική ευκαιρία να βρεθείς στο Final Four της Κωνσταντινούπολης μαζί με την παρέα σου! Οι ομάδες που συμμετείχαν μπήκαν στην κλήρωση και μία τυχερή παρέα διαγωνιζομένων κέρδισε την δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four που θα διεξαχθεί από 19 Μαΐου έως και 21 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ταξιδεύοντας με την υπερσύγχρονη Turkish Airlines, με διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο, Hyatt Regency Istanbul, με όλα τα έξοδα να είναι πληρωμένα.

Ας γνωρίσουμε τους μεγάλους νικητές του EuroLeague Escape Room που βρίσκεται στο Village Park στου Ρέντη (στον χώρο του GAME OVER: 1ος όροφος Village Shopping & more. Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιοs. Ι. Ρέντης), οι οποίοι κατάφεραν να αποδράσουν από το δωμάτιο, λύνοντας τους γρίφους στο μουσείο, παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας, παίρνοντας μαζί τους το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά και την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για το Final Four.

Ο Χρίστος, η Άννα, ο Παναγιώτης, η Χαρά και η Ελευθερία, ήταν η ομάδα που απέδρασε από το EuroLeague Escape Room, σε λιγότερο από μία ώρα, καταφέρνοντας να λύσουν με επιτυχία τους γρίφους, κερδίζοντας στο τέλος και τον διαγωνισμό για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Χρίστος αναφέρθηκε στην εμπειρία της ομάδας, λαμβάνοντας μέρος σε ένα αθλητικό Escape Room: "Ήταν όμορφη εμπειρία, μας άρεσε το θέμα και είχε ενδιαφέρον. Σε κρατάει σε εγρήγορση και έχει έξυπνους γρίφους. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε σε ένα Escape Room με αθλητικό περιεχόμενο". Σε ερώτηση για το αν έχουν πάει σε πολλά Escape Room, η Ελευθερία μας ξάφνιασε λέγοντας μας "πάνω από 80", με την συγκεκριμένη παρέα να δείχνει πως έχει τεράστια εμπειρία από Escape Room.

"Μπορεί να παίξει ο καθένας στο EuroLeague Escape Room. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις αθλητικές και μπασκετικές γνώσεις για να λύσεις τους γρίφους στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εμείς για παράδειγμα, είμαστε απλοί φίλαθλοι, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για το μπάσκετ, όμως καταφέραμε και περάσαμε με επιτυχία τις δοκιμασίες. Μην αγχώνεται κάποιος που του αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, πως αν δεν έχει γνώση από αθλητικά, δεν θα τα καταφέρει. Είναι ωραίο φτιαγμένο το δωμάτιο, έχει ατμόσφαιρα, έξυπνους γρίφους, σε κρατάει σε εγρήγορση και έχει αγωνία. Είναι ένα κλασικό Escape Room. Πρέπει να λύσεις γρίφους, να ανοίξεις λουκέτα και να βρεις κωδικούς. Το θέμα έχει να κάνει με το μπάσκετ, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι άριστος γνώστης για να τα καταφέρεις", μας σχολίασε η Ελευθερία για την εμπειρία της στο δωμάτιο, με την Χαρά να την συμπληρώνει λέγοντας πως "ό,τι έχει σχέση με το μπάσκετ, θα το βρεις μέσα στο δωμάτιο".

Όσο για το αν ήρθαν να παίξουν στο EuroLeague Escape Room με σκοπό να κερδίσουν τον διαγωνισμό ή απλά για το παιχνίδι, τόσο ο Χρίστος, όσο και ο Παναγιώτης, μας δήλωσαν πως δεν είχαν ιδέα: "Δεν το ξέραμε! Δεν είχαμε ιδέα πως υπάρχει η δυνατότητα να κερδίσουμε τον διαγωνισμό. Ήρθαμε απλά επειδή μας αρέσουν τα Escape Room, για την εμπειρία, για το παιχνίδι, για την διασκέδαση μας και μας φαινόταν ωραίο να παίξουμε σε ένα δωμάτιο με αθλητικό θέμα. Ξέραμε πως έχει συνεργασία το Sport24.gr, αλλά όχι κάτι παραπάνω", με την Άννα στη συνέχεια να προσθέτει πως: "όταν μας ενημέρωσαν, η αλήθεια είναι πως δημιουργήθηκαν ελπίδες, αλλά ξέραμε πως δύσκολα θα κερδίσουμε. Ενθουσιαστήκαμε όταν το μάθαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ. Σταθήκαμε τυχεροί", με την Ελευθερία ακολούθως να μας αναφέρει: "μάθαμε για τον διαγωνισμό όταν βγήκαμε από το δωμάτιο, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ σε Final Four, θα είναι η πρώτη μας φορά και αναμένουμε να ζήσουμε από κοντά το τουρνουά, αυτή την γιορτή του μπάσκετ".

Η συγκεκριμένη παρέα δεν είναι φανατικοί φίλαθλοι του μπάσκετ, δεν παρακολουθούν συχνά αγώνες, αλλά όπως μας τόνισε η Άννα είναι μία καλή ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα το σπορ και μάλιστα βλέποντας αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο: "Δεν πηγαίνουμε συχνά στο γήπεδο, σπάνια παρακολουθούμε αγώνες, ειδικά εμείς οι γυναίκες, αλλά είναι καλή ευκαιρία για εμάς να γνωρίσουμε ακόμη καλύτερα το μπάσκετ, απολαμβάνοντας αγώνες υψηλού επιπέδου. Χαρά μας που προκρίθηκε και μία ελληνική ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός, οπότε θα είναι στην Κωνσταντινούπολη και αρκετοί Έλληνες. Είναι μία γιορτή του μπάσκετ, η Κωνσταντινούπολη είναι πανέμορφη και θα συνδυάσουμε τουρισμό με αθλητισμό".

Άραγε τι ομάδα υποστηρίζουν οι νικητές του EuroLeague Escape Room; "Eίμαστε Ολυμπιακοί και χαιρόμαστε που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να υποστηρίξουμε την ομάδα μας και μακάρι να κατακτήσει το τρόπαιο. Θα είναι όμορφη εμπειρία να ζήσουμε και να δούμε τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης", δήλωσε με χαρά η Ελευθερία, με τον Χρίστο να είναι συγκρατημένος και να χαμογελά, λέγοντας πως: "δεν είμαστε και όλοι Ολυμπιακοί! Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θα υποστηρίξω την ελληνική ομάδα. Αυτό είναι σίγουρο! Θα χαρώ να νικήσει ο Ολυμπιακός".

Η Ελευθερία με την Άννα εκθείασαν την ομορφιά της Κωνσταντινούπολης, καθώς έχουν ξαναπάει εκεί: "Έχουμε ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι πραγματικά μία υπέροχη και όμορφη πόλη για την επισκεφτείς. Δεν εξαντλείται αυτή η πόλη. Όσες φορές και να την επισκεφτείς, δεν την βαριέσαι ποτέ. Είναι μεγάλη σε έκταση, έχει πολλά όμορφα σημεία και είναι πάντα απολαυστική μία επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά πράγματα να δεις. Πάντα ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. Χαρά μας που θα ξαναπάμε και σίγουρα είναι χαρά και για τους υπόλοιπους που δεν έχουν ξαναπάει".

Αυτοί, λοιπόν, είναι οι νικητές του EuroLeague Escape Room το οποίο βρίσκεται στο Village Park στου Ρέντη. Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και να απολαύσουν το Final Four.