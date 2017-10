O Πιέρ Τζάκσον ήρθε για να μείνει

Στο Ισραήλ ο Πιέρ Τζάκσον έχει μία μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Να "φτιάξει" το όνομά του. Να αποδείξει ότι δεν είναι ένας ακόμα Αμερικανός που ήρθε στην Ευρώπη, αλλά ένας παίκτης που μπορεί να καθιερωθεί στην EuroLeague. Να κάνει τη διαφορά. Όπως είναι άλλωστε και η αγαπημένη του φράση, αυτή που είχε και σε ένα περικάρπιο που φορούσε μικρός: "swag or die". Σε ελεύθερη μετάφραση;

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR