Ο απόλυτος οδηγός του νέου EuroLeague Fantasy Challenge

Μην ξεχνάτε τέλος και τα νέα παιχνίδια του BasketStories, το PickMaster Euroleague και το PickMaster BasketLeague , που περιμένουν τις προβλέψεις σας για όλους τους αγώνες της χρονιάς σε Euroleague και ελληνική Α1 αντίστοιχα. Τα παιχνίδια υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον σας για τις διοργανώσεις για όλη τη χρονιά, ενώ και τα δώρα είναι αντάξια του Fantasy Challenge! Join the Devotion!

Στο τέλος της ημέρας, το βασικό σας ρόστερ μπορεί να αποτελείται από μια βασική πεντάδα παικτών που καταλαμβάνουν από μία ξεχωριστή θέση συν από μια ... πολύ χαμηλή τριάδα με 3 γκαρντ (α. PG ή SG στη θέση guard, SG/SF στη θέση forward και PG ή SG στη θέση utility), μέχρι μια ψηλή τριάδα με ψηλούς και φόργουρντ (α. SG/SF στη θέση guard, PF/C στη θέση forward, C στη θέση utility). Ακόμα σας αγχώνει η μεγαλύτερη διάκριση των θέσεων;

Για να μπαίνουμε σταδιακά στην ουσία του παιχνιδιού, για τη μέτρηση των πόντων χρησιμοποιείται το Performance Index Rating. Σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, καθώς δεν ταυτίζεται, η αξιολόγηση των παικτών. Πρόκειται για μια κατηγορία που προέρχεται από την ACB και χρησιμοποιεί από την έναρξή της η Euroleague. To Performance Index Rating (ή PIR) μάλιστα χρησιμοποιείται για να αναδείξει τον MVP κάθε αγωνιστικής, με το μόνο περιορισμό, εδώ και λίγα χρόνια, να προέρχεται από ομάδα που κέρδισε. Το Index Rating αποτελεί το άθροισμα όλων των επιμέρους στατιστικών κατηγοριών ενός παίκτη, δηλαδή:

Κι από εδώ ξεκινούν οι διαφορές, αφού φαίνεται να λείπουν οι ειδικές κατηγορίες που είχαμε συνηθίσει (πόντοι, ρημπάουντ, τρίποντα, ασσίστ), ενώ ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού προκύπτει ...πριν το τέλος του, δηλαδή στο τέλος της Regular Season. Αυτό είναι εν μέρει λογικό, αφού το σπουδαίο αν μη τι άλλο δώρο, δεν μπορεί να απονεμηθεί στη λήξη της διοργάνωσης, καθώς ο μεγάλος νικητής της κανονικής περιόδου θα μοιραστεί μαζί με ένα φίλο του ένα ταξίδι στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, με πρόσβαση στο γήπεδο και σε όλες τις σχετικές εκδηλώσεις ως VIP, αλλά και στους πανηγυρισμούς του πρωταθλητή, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, μαζί με μια επίσημη μπάλα της διοργάνωσης! Το μεγάλο δώρο του νικητή της φάσης των Playoffs και του Final Four μένει να ανακοινωθεί (μαζί με μια μπλούζα της πρωταθλήτριας ομάδας της σεζόν αλλά και της μπάλας του Final Four), ενώ με το διαχωρισμό αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος ο πρώτος της τελικής βαθμολογίας, στο τέλος της χρονιάς, να μην έχει κερδίσει ούτε ένα δώρο, εφόσον δεν πρώτευσε σε κάποια επιμέρους φάση.

Το παιχνίδι πλέον, ειδικά φέτος, μόνο απλή υπόθεση δεν είναι. Χρειάζεται συνεχής δουλειά και διαχείριση του υλικού της ομάδας που θα φτιάξετε, καθώς έχετε το δικαίωμα παρεμβάσεων στο ρόστερ κάθε εβδομάδα, μετά το τέλος της αγωνιστικής. Πρόκειται δηλαδή για ένα παιχνίδι που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και θα σας κάνει να εθιστείτε σε αυτό. Σίγουρα πάντως θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε το μπάσκετ, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το παιχνίδι ξεκινά με την πρώτη αγωνιστική της Euroleague και διαρκεί έως και το τέλος της, πλέον, μετά και τη λήξη του Final Four, δηλαδή μιλάμε για 35 με 37 αγωνιστικές έντονης δράσης (ανάλογα με την έκβαση των playoffs)! Η φετινή σεζόν μάλιστα είναι η πρώτη στην οποία συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η τελική φάση της διοργάνωσης, το Final Four! Όπως καταλαβαίνετε, φέτος οι αγωνιστικές είναι περισσότερες από ποτέ κι έτσι οι απαιτήσεις του παιχνιδιού αυξάνονται ακόμα περισσότερο.

Μια νέα χρονιά ξεκινά για την Euroleague και το BasketStories θα σας συντροφεύει ξανά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν με εμπεριστατωμένες αναλύσεις και συμβουλές για το αγαπημένο παιχνίδι των απανταχού μπασκετόφιλων σε Ελλάδα και Ευρώπη, το Euroleague Fantasy Challenge. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των παικτών, στην ανάλυση κάθε αγωνιστικής και στο σχεδιασμό στρατηγικών και τακτικών, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα παραδείγματα ομάδων, από τη δημιουργία τους, στην αρχή της χρονιάς, μέχρι και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, πλέον στο τέλος της ίδιας της διοργάνωσης, το Final Four.

