Μυθικός Ντόντσιτς, τσαλαπάτησε ρεκόρ καριέρας και Αρμάνι Μιλάνο!

To stat-line του Ντόντσιτς (27/8/5/3) θυμίζει stat-line superstar του ΝΒΑ. Το εντυπωσιακό είναι πως έγινε σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής. Βέβαια, ο 18χρονος Σλοβένος έχει σταματήσει να μας σοκάρει. Ξέρουμε ότι σύντομα θα σπάσει ξανά τα ατομικά του ρεκόρ, πριν γίνει draft στο νούμερο 1 τον ερχόμενο Ιούνιο και αποχαιρετήσει την Ευρώπη. Εξαιρετικής ήταν πάντως και ο νεαρός Λιθουανός σέντερ Αρτούρας Γκουντάιτις, που έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (20) και αξιολόγηση (28), χωρίς να χάσει σουτ (9/9 δίποντα)

