Γούνες, χρυσαφικά και... στέμμα για τον Σπανούλη

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ δίνει τον ρυθμό, δείχνει σε όλους πως το... έχει, αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι καθισμένος στον θρόνο του, φοράει το στέμμα του και προκαλεί τους πιτσιρικάδες να διεκδικήσουν τα σκήπτρα του. Με ύφος που "σκοτώνει" και άνεση... έμπειρου τραγουδιστή, ο "Kill Bill" ραπάρει σαν να μην υπάρχει αύριο:

To all the rookies, come clean my crown

You'll be the Bill, I'm gonna kill

I won these trophies

How do you feel?

Κοινώς: "Σε όλους τους πρωτάρηδες, ελάτε καθαρίστε το στέμμα μου. Θα είστε ο Βασίλης που θα σκοτώσω (με αναφορά στο "Kill Bill"). Κέρδισα αυτά τα τρόπαια, πως νιώθετε;". Όσο για την απάντηση; Έρχεται από τον Λούκα Ντόντσιτς, τον rising star της διοργάνωσης, ο οποίος χαρακτηρίζει.... παππού τον Βασίλη Σπανούλη.

Το video clip του νέου τραγουδιού της EuroLeague τελειώνει με τον Κρις Σίνγκλετον να κάνει τα δικά του. "Αν νομίζετε ότι μπορείτε να με κερδίσετε, σκεφτείτε το ξανά. Κανείς δεν τα βάζει μαζί μου, θα καρφώσω και θα δω τον πόνο σας".

Απολαύστε!