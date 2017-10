EuroLeague Rankings: TOP-10 Small Forwards

Ο Άνταμ Χάνγκα (2.01 ύψος) είναι το πιο γεμάτο και ολοκληρωμένο "3άρι" της EuroLeague και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ήταν εκ των ηγετών της Μπασκόνια τα τελευταία χρόνια και συνεισφέρει σε επίθεση, άμυνα, δημιουργία και ριμπάουντ, βγάζοντας ενέργεια και μαχητικότητα στο παιχνίδι του. Μπορεί να κάνει τα πάντα σε ικανοποιητικό βαθμό και είναι εξίσου σημαντικός και πολύτιμος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πέρσι, ο σκληροτράχηλος 28χρονος Ούγγρος διεθνής σμολ-φόργουορντ, πήρε το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της διοργάνωσης. Φέτος, η Μπαρτσελόνα τον "ερωτεύτηκε" και τον "χρυσοπλήρωσε" στους Βάσκους για να τον φέρει στην Βαρκελώνη, όπου καλείτε να βγει μπροστά και να επαναφέρει τους "μπλαουκγράνα" στο Final Four. Η δική του φετινή πρόκληση.

Μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού που σημείωσε το ιστορικό back-to-back στην EuroLeague (2012-2013), o Kώστας Παπανικολάου (2.03 ύψος) επέστρεψε στους τελικούς των Final Four με τον Ολυμπιακό πέρσι, χάνοντας το τρόπαιο από την Φενέρμπαχτσε.Το 2013 είχε κατακτήσει το βραβείο του "ανερχόμενου αστεριού" στην EuroLeague, λίγο πριν αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, συνεχίζοντας ακολούθως την καριέρα του στο ΝΒΑ. Ξεκίνησε νωθρά πέρσι την σεζόν, αλλά από τα μέσα της χρονιάς και μετά, ανέβασε την απόδοση του, βρήκε ρυθμό, έβαλε τα σουτ και συνέχισε να παίζει μπάσκετ βγάζοντας αστείρευτη ενέργεια σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, συνεισφέροντας σε άμυνα και επίθεση. Στα 27 του χρόνια πλέον, έχει στόχο να αγωνιστεί στο 5ο Final Four της καριέρας του.

Από τους κορυφαίους σουτέρ στην EuroLeague πίσω από τα 6.75 μέτρα, έχοντας ποσοστό ευστοχίας 42% (71/169) στα τρίποντα. Έχει έφεση στο σκορ (11.2 πόντοι) και στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει μεγάλη "ζημιά" στον αντίπαλο, δοκιμάζοντας το χέρι του από μακρινή απόσταση σε κάθε ευκαιρία, δίχως δισταγμό. Ο αριστερόχειρας Κέι Σι Ρίβερς (1.96 ύψος) κατέκτησε την EuroLeague το 2015 με την Ρεάλ Μαδρίτης και στην δεύτερη του σεζόν στον Παναθηναϊκό (στα 30 του χρόνια), ο Αμερικανός σμολ-φόργουορντ, έχει στόχο να επαναφέρει τον εαυτό του, αλλά και τους "πράσινους", στο Final Four.

Στην δεύτερη του σεζόν με την Φενέρμπαχτσε, κατόρθωσε στα 26 του χρόνια να κατακτήσει την πρώτη EuroLeague της καριέρας του. Ο Σέρβος διεθνής φόργουορντ, θα αποτελέσει τον παίκτη πίσω από τον Λουίτζι Ντατόμε, ξέροντας να δίνει επιθετικές λύσεις στην ομάδας του. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της τουρκικής ομάδας στον τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, κάνοντας ανέλπιστα την "ζημιά" στους Πειραιώτες με 17 πόντους (2/2 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 5 ριμπαόυντ και 5 ασίστ. Γενικότερα, ο Νίκολα Κάλινιτς (2.02 ύψος) έκανε καταπληκτικό Final Four στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας μέσο όρο 14.5 πόντους (54.5% τρίποντα), 5.5 ασίστ και 5.5 ριμπάουντ.

