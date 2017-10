EuroLeague Rankings: TOP-10 Shooting Guards

Έπειτα από μία διετία (και έναν τίτλο το 2016) στο ΝΒΑ με τους Σανς και τους Καβαλίερς έφτασε η ώρα της Ευρώπης για τον Τζόρνταν ΜακΡέι. Και έφτασε μάλλον πρόωρα για τον 26χρονο σούτινγκ γκαρντ. Η χρονιά μπορεί να μην ξεκίνησε καλά (τέθηκε νοκ άουτ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου λόγω τραυματισμού στον ώμο), όταν γυρίσει όμως μην εκπλαγείτε εάν δείτε τον ΜακΡέι να σκοράρει κατά βούληση. Ο ΜακΡέι είναι ΣΚΟΡΕΡ. Τη σεζόν 2015-16 είχε βάλει 61 πόντους στη D-League! Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, είναι εξπέρ στο να κερδίζει φάουλ και δύσκολα σταματιέται όταν βρει διάδρομο προς το αντίπαλο καλάθι. Συν τοις άλλοις, το up tempo παιχνίδι της Μπασκόνια του ταιριάζει όσο κανένα άλλο στην Ευρώπη.

Ταξιδέψαμε με τη μηχανή του Σπαλ από τον Άγιο Δομίνικο μέχρι το Playboy the Mansion, παρέα με 7.000 γυναίκες.

