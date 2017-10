EuroLeague Rankings: Top-10 Power Forwards

Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού και το... άρμα μάχης της ομάδας. Ο Γιώργος Πρίντεζης θεωρείται σταθερά εδώ και μία τετραετία ο κορυφαίος παίκτης στην θέση του στην Ευρώπη, ενώ πέρυσι πήρε και το σχετικό βραβείο από την EuroLeague. Η επαφή του με το καλάθι είναι μοναδική και ηγετική του ικανότητα αδιαμφισβήτητη. Αποτελεί σταθερά το σημείο αναφοράς του Ολυμπιακού κοντά στο καλάθι, αφού είναι ο καλύτερος παίκτης στην θέση του με πλάτη στο καλάθι, ενώ έχει εξελιχθεί και σε έναν από τους καλύτερους σουτέρ από στάση (Spot up) στην Ευρώπη. Από την δική του απόδοση θα κριθούν πολλά στην πορεία του Ολυμπιακού (και) φέτος.

Ο άλλοτε ΝΒΑερ αποτελεί πλέον μία σταθερή αξία στην EuroLeague. Στα 26 του χρόνια πλέον, ο Τορνίκε Σενγκέλια είναι ένα από τα σημεία αναφοράς της σταθερά ανταγωνιστικής Μπασκόνια και ο άνθρωπος που εξασφαλίζει τηνισορροπία ανάμεσα στην – συνήθως “καυτή” – περιφέρεια των Βάσκων με την γραμμή ψηλών της ομάδας. Είναι πολύ καλός αθλητής, απειλεί από την περιφέρεια αλλά και κοντά στο καλάθι και γενικώς κάνει λίγο-πολύ τα... πάντα, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους All Around παίκτες στην θέση του στην Ευρώπη. Αν μπορούσε να μείνει και υγιής, τότε πιθανότατα θα ήταν πιο ψηλά στην λίστα.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR