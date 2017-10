EuroLeague Rankings: TOP-10 Centers

Κι αυτό γιατί οι "παλιοί" θα βρουν απέναντί τους τα new entries, που δείχνουν ικανά για μεγάλη μάχη. Ο Τζέισον Τόμσον (Φενέρμπαχτσε) και ο Τόμας Ρόμπινσον (Χίμκι) δεν ήρθαν στα μέρη μας για να κάνουν απλά καλά νούμερα, αλλά για να ξεχωρίσουν και να διεκδικήσουν την άμεση επιστροφή τους στο ΝΒΑ. Μεγάλο το κίνητρο, όπως αντιλαμβάνεστε.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR