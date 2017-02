Η Κουμπάν του Βουγιούκα έκανε βήμα πρόκρισης για την 4άδα

Loko crushed @zenitbasket in the first @eurocup quaterfinal game - 75:52. // Оооо, да! «Локо» разгромил «Зенит» в первом 1/4-финальном матче pic.twitter.com/M7lH2L4sEH

.@JerusalemBasket takes the victory against @GranCanariaCB #JERHGC #7DAYSEuroCup



Check out all the stats here https://t.co/pgzEVDAKvB pic.twitter.com/eEW3qdNATV