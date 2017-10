O Έρικ Γκριν βρήκε στην Βαλένθια τον ρόλο που ήθελε

Ο Αμερικανός γκαρντ, φέτος, κάνει επίδειξη της εκτελεστικής του δεινότητας (συνεχίζοντας να "πυροβολεί" με τα αγαπημένα του σουτ μετά από ντρίμπλα, δίνοντας την χαρακτηριστική μεγάλη καμπύλη στην μπάλα), έχει ανεβάσει την απόδοση του, έχει μεγαλύτερη συνεισφορά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και παρουσιάζεται περισσότερο ώριμος, έχοντας και την πολύτιμη εμπειρία της περσινής χρονιάς στην διοργάνωση με τον Ολυμπιακό, φτάνοντας έως και τον τελικό του Final Four. Και κυρίως, φέτος, παίζει μπάσκετ σε μία ομάδα όπως η Βαλένθια, η οποία του έχει δώσει τον ρόλο, την ελευθερία και τις αρμοδιότητες που αναζητούσε. Εκεί είναι η βασική διαφορά σε σχέση με πέρσι.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR