Ντίνο Ράντοντσιτς: Το νέο "φυντάνι" της Ρεάλ

Ξέροντας ότι όλοι είχαν απαιτήσεις από αυτόν, οδήγησε την Ρεάλ στον τίτλο στο εφηβικό πρωτάθλημα στην Ισπανία, κατακτώντας το βραβείο του MVP. Την ίδια στιγμή, αγωνίστηκε με την 2η ομάδα της Ρεάλ στην 4η κατηγορία, αριθμώντας 14.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μέσο όρο σε 28 λεπτά συμμετοχής, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε με την ομάδα U18 του συλλόγου στο Final-8 του Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague, κερδίζοντας μία θέση στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά! Ο Ράντοντσιτς μπορεί να μην ήταν Ντόντσιτς, αλλά αυτό δεν είχε σημασία.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR