Βουγιούκας: "Τελικά, ίσως μας έκανε καλό αυτό που έγινε στη Βαρκελώνη"

Ο 32χρονος σέντερ γύρισε στο ΟΑΚΑ μετά από μια πενταετία στο εξωτερικό, για να βάλει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια των "πρασίνων" να επιστρέψουν στο Final Four. Κι επειδή ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε για τελευταία φορά σε αυτό, ξέρει τι και πως. Όπως επίσης ξέρει τι και πως να το προσφέρει στο "τριφύλλι", με τις δύο τελευταίες εμφανίσεις του απέναντι σε ΠΑΟΚ και Μπάμπεργκ να δικαιολογούν το παραπάνω. Απέναντι στη γερμανική ομάδα, στα 13'58'' που αγωνίστηκε πρόλαβε να σημειώσει 11 πόντους με 3/4 δίποντα και 5/6 βολές. Παρεμπιπτόντως, ήταν εκ των πλέον συνεπών παικτών της ομάδας του από την γραμμή των βολών στην χθεσινή αναμέτρηση.

Η πρώτη back to back εβδομάδα της EuroLeague έφτασε και η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα κληθεί να τεστάρει τις αντοχές της, έχοντας πάντα ως παράδειγμα προς αποφυγή όσα (δεν) έκανε στην πρεμιέρα με την Μπαρτσελόνα. Ένα παιχνίδι που διατάραξε σημαντικά την ηρεμία εντός της ομάδας, αλλά ενδεχομένως να αποδειχθεί πιο πολύτιμο κι από νίκη, στην πορεία της διοργάνωσης, αν αποκωδικοποιηθεί σωστά.

