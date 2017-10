Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Δεν ήταν ένα από τα ματς που είχε κυκλώσει στο πρόγραμμά του ως "Must Win" ο Τσάβι Πασκουάλ. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στη Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ ( 81-63 ) και κοιτάζει ήδη τον εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που πάντα περνάει δύσκολες στιγμές στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι δεν είχαν την ενέργεια και το πείσμα των Ρώσων, έχασαν λίγο πριν το ημίχρονο τον Τζέιμς Γκιστ που αποβλήθηκε μετά από καυγά με τον Νάντο Ντε Κολό και όσο κι αν πάλεψαν στη συνέχεια, δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν τη νίκη, μια νίκη που σίγουρα θα τους έδινε τεράστια ώθηση εν όψει της συνέχειας. Το Sport24.gr αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Πρωταθλητή Ελλάδας.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR