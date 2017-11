Σφαιρόπουλος: "Οι παίκτες μας δεν ζουν σε άλλο κόσμο"

"Μετά το παιχνίδι στη Βαρκελώνη, έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι. Θέλουμε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα, απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι είναι πολύ καλή. Ξέρουμε καλά τον Παναθηναϊκό, όπως μας ξέρει κι εκείνος. Θεωρώ ότι έχουμε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις μέχρι τώρα, για να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Με την ανάλογη συγκέντρωση και την ακολουθία του πλάνου που θα έχουμε, να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Απ ότι ξέρω υπάρχει sold out, οπότε θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου, με τη φωνή του και μόνο", ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, για να προσθέσει επ' αυτού:

Την παραμονή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Superfoods στο ΣΕΦ (10/11, 21:00) για την EuroLeague, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μίλησε στους δημοσιογράφους γι αυτά που περιμένει να δει στο παρκέ. Ο προπονητής των "ερυθρολεύκων" εξήγησε πως μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα, πρώτο μέλημα είναι η αγωνιστική βελτίωση, ενώ επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του το γεγονός πως το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, μιας κι έχει ανακοινωθεί το sold out.

