Ξέσπασμα Σφαιρόπουλου: "Άδικη η συμπεριφορά των οπαδών μας"

Αυτό θα το φτιάξουμε και έγινε γιατί δεν είχαμε όλους τους παίκτες, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε μια προσπάθεια. Να θυμίσω ότι και πέρυσι με τη Ρεάλ χάσαμε στο ξεκίνημα και βγήκαν να μας κόψουν το κεφάλι, αλλά οι ίδιοι μετά μας φιλούσαν τα μάγουλα δεξιά και αριστερά που φτάσαμε στο Final Four, οπότε οι παίκτες και η ομάδα αξίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο του Ολυμπιακού και νομίζω ότι δεν είναι δίκαιη η συμπεριφορά των οπαδών προς τους παίκτες».

Για το αν έχει ένα βάρος παραπάνω ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά από την αναφορά της ισπανικής “As” ότι η πειραϊκή ομάδα είναι η καλύτερη της τελευταίας οκταετίας: «Βάρος δεν έχει, αλλά αυτό που ανέφερε η As είναι πολύ σημαντικό, εμείς το ξέρουμε. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας δεκαετίας θα έλεγα εγώ και αυτό οφείλεται στους κυρίους Αγγελόπουλους που κρατάνε την ομάδα σε υψηλό επίπεδο.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR