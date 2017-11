Ο Πρίντεζης ξέρει να "σκοτώνει" την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη

Έβγαλε αστείρευτη ενέργεια και πολύτιμες άμυνες (είναι χαρακτηριστικό το μπλοκ του στον αιφνιδιασμό της Μπαρτσελόνα πάνω στον Κόπονεν, στην εκπνοή του ημιχρόνου), παίρνοντας "20" μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague σε 26 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζάστιν Ντόλμαν (ο οποίος αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα) είδε και πάλι... εφιάλτες, αδυνατώντας να περιορίσει την δράση του Γιώργου Πρίντεζη, ταλαιπωρώντας παράλληλα και τους Άντε Τόμιτς και Σάσα Βεζένκοφ. Καθοριστική η συνεισφορά του και στην δημιουργία στα τελευταία λεπτά: άψογο διάβασμα του παιχνιδιού και 2 σημαντικές ασίστ, πρώτα στον Βαγγέλη Μάντζαρη (τρίποντο και 64-61) και ακολούθως στον Νίκολα Μιλουτίνοβ (κάρφωμα και 64-65). Στο τέλος της σεζόν έφτασε με τους Πειραιώτες έως και στον τελικό του Final Four στην Πόλη, παίρνοντας και το βραβείο για το κορυφαίο "4άρι" (μέλος της καλύτερης πεντάδας) της διοργάνωσης.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός! Είχε τρομερή απόδοση και έδειξε ηγετικά στοιχεία, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες του εμφανίσεις με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας φόργουορντ δημιούργησε... ψυχολογικά θέματα στον Τζάστιν Ντόλμαν, όντας ασταμάτητος στο low-post, έχοντας βρει δαιμονιώδη ρυθμό στην επίθεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, μετρώντας 8/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 9 ριμπάουντ, με το ranking του να "γράφει" τον αριθμό "34" σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθως οι Πειραιώτες απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα με 3-1 νίκες στα playoffs και προκρίθηκαν στο Final Four της Μαδρίτης.

