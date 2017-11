Η βραδιά των αρνητικών ρεκόρ για τον Ολυμπιακό

Και όλα αυτά σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα, η οποία στο ανοιχτό γήπεδο σημείωσε 18 (!) πόντους απέναντι στους Πειραιώτες (όταν στις 4 πρώτες αγωνιστικές οι "ερυθρόλευκοι" δέχτηκαν στο τρανζίσιον συνολικά μόλις 25), οι οποίοι εμφάνισαν αδυναμίες και στο αμυντικό τρανζίσιον. Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στον αιφνιδιασμό ήταν στον περσινό ημιτελικό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ στο Final Four της Πόλης, αλλά εκείνο ήταν ένα διαφορετικό νοκ-άουτ ματς, στο οποίο οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου είχαν τουλάχιστον εμφανίσει σημάδια αντίδρασης και αυταπάρνησης στα τελευταία λεπτά. Έβγαλαν ενέργεια, έβαλαν μεγάλα σουτ από την περιφέρεια, έδειξαν χαρακτήρα και έφεραν για ακόμη μία φορά τα πάνω-κάτω, παίρνοντας την νίκη και την πρόκριση στον τελικό με παλικαρίσιο τρόπο. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα, όμως, οι Πειραιώτες ήταν αγνώριστοι...

Για μία ομάδα που την τελευταία εξαετία έχει στο αγωνιστικό της DNA χαρακτηριστικά όπως η αυταπάρνηση, η μαχητικότητα μέχρι το τέλος, αλλά και την ικανότητα να γυρνάει τα παιχνίδια, το να βλέπεις αυτόν τον Ολυμπιακό να ρίχνει... λευκή πετσέτα στο τελευταίο δεκάλεπτο, δίχως ίχνος ενέργειας, είναι μία απογοητευτική εικόνα, που δεν συνάδει με την ομάδα των τεσσάρων τελικών σε Final Four τα τελευταία έξι χρόνια. Μία κακή εμφάνιση, η οποία μάλιστα συνδυάστηκε με αρκετά αρνητικά ρεκόρ για το συγκρότημα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μία ήττα που σαφώς δεν στιγματίζει τους "ερυθρόλευκους", αλλά αναμφισβήτητα θα τους δώσει την δυνατότητα να κάνουν μία (αυστηρή) αυτοκριτική για να διορθώσουν τις αδυναμίες που παρουσίασαν.

