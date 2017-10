Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού στο ματς με τη Μάλαγα

Πήρε το πρώτο σουτ του αγώνα, ένα ελεύθερο τρίποντο από την κορυφή και... nothing but net! Έβαλε και δεύτερο (πολύ δύσκολο, υπό πίεση) μακρινό σουτ για το 19-4 σε τέλος επίθεσης, αλλά δεν πήρε άλλες μπάλες. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με εύστοχο δίποντο, συνέχισε με 3/3 βολές, έβαλε και νέο καλάθι για το 44-35 και έφτασε τους 13. Τελείωσε τον αγώνα με 15, ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού παρά το γεγονός ότι πήρε μόλις έξι σουτ (!) και απέδειξε πόσο ποιοτικός αθλητής είναι για ακόμα μία φορά. Αυτός είναι ο Χόλις Τόμπσον, ένας πολύ οικονομικός παίκτης που μόλις προσαρμοστεί, θα κάνει ακόμη καλύτερες εμφανίσεις.

