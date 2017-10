Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πρώτο εκτός έδρας ματς της σεζόν στη EuroLeague, πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Ολυμπιακό, που επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ ( 69-68 ) σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι για να κάνει το 3/3 στη διοργάνωση και να κοιτάξει το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με την επίσης αήττητη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα, του Αλεξέι Σβεντ και του Τόμας Ρόμπινσον. Ο Γιώργος Πρίντεζης έκανε φανταστική εμφάνιση και θα μπει στους εφιάλτες του νεαρού Τζόνα Μπόλντεν, ο τρομερά άστοχος Μάντζαρης έβαλε πέντε σερί πολύ κρίσιμους πόντους και οι Πειραιώτες "απέδρασαν" από τη θρυλική Nokia Arena. To Sport24.gr αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

