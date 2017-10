Μακάμπι Τελ Αβίβ: Μια υπερδύναμη με ταλέντο και φιλοδοξίες

Δεν θα βρείτε περισσότερη ποιότητα στο ρόστερ της Μακάμπι. To rotation στηρίζεται σε επτά, οκτώ, το πολύ εννέα παίκτες (Τζάκσον, Κόουλ, ΝτιΜπαρτολόμεο, Κέιν, Ρολ, Τόμας, Μπόλντεν, Τάιους, Παραχούσκι), με τον coach Νέβεν Σπάχια να έχει επιστρέψει στην Ευρώπη για να κάνει πρωταθλητισμό. Ήταν assistant coach του Μάικ Μπάντενχόλζερ στους Atlanta Hawks, ήθελε όμως να ζήσει κάτι διαφορετικό και μέχρι στιγμής κρατά σταθερό το τιμόνι της θρυλικής Μακάμπι.

