Παραιτήθηκε από τη Μπασκόνια ο Πάμπλο Πριχιόνι

Τρεις αγώνες στον πάγκο της Μπασκόνια, τρεις ήττες από Ολυμπιακό, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βαλένθια και... Pablo Prigioni OUT! Ο rookie τεχνικός παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Βάσκων μετά το άσχημο εντός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στην Πρωταθλήτρια Ισπανίας , με αποτέλεσμα ο Χοσεάν Κερεχέτα να ψάχνει νωρίς νωρίς τον αντικαταστάτη του.

