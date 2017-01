Ντατόμε: "Να αποδείξουμε ποιοι είμαστε"

Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη: Γιώργος Οικονόμου

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που θα έχει τον Άντονι Μπένετ για πρώτη φορά στη σύνθεσή της, υποδέχεται λοιπόν το "τριφύλλι" με έναν και μόνο στόχο: τη νίκη. Κάτι που ξεκαθάρισε κι ο Λουίτζι Ντατόμε, μιλώντας στο EuroLeague Greece.

Ο φόργουορντ της τουρκικής ομάδας δεν ήταν απόμακρος, όπως θα περίμενε κανείς την ώρα που μιλούσε σε ξένο δημοσιογράφο. Το κάθε άλλο, έδειξε ιδιαίτερα ευδιάθετος και έτοιμος να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Ίσως έπαιξε ρόλο κι η παρουσία του Αλεσάντρο Τζεντίλε στο "πράσινο" ρόστερ, αφού -μεταξύ σοβαρού κι αστείου- πριν προλάβουμε να του κάνουμε την πρώτη ερώτηση, είπε πως "ο Παναθηναϊκός πήρε καλό παίκτη (σ.σ.: εννοώντας τον συμπατριώτη του), θα το δείτε όλοι".

Για να ακολουθήσει μια μίνι ανάκριση, ξεκινώντας φυσικά από τα στοιχεία που αφορούν το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό Superfoods: "Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, με σκληρή ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι, πιο έτοιμοι για κάθε κατοχή. Είδαμε ότι στο Βελιγράδι δεν τα καταφέραμε στο τέλος, κάναμε λάθη, θολώσαμε και δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι διαφορετικό, γι αυτό θέλουμε να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Η νίκη είναι απαραίτητη για εμάς, δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο", είπε πριν ερωτηθεί για τις πιθανότητες πρόκρισης στο Final Four, που δίνει στην ομάδα του:

"Στην αρχή της χρονιάς όλοι έλεγαν ότι είμαστε φαβορί για το Final Four. Στην πράξη αποδείχθηκε όμως ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και εύκολα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και δεν μπορείς να κερδίζεις συνέχεια. Πρέπει να βελτιωθούμε, για να πάμε καλύτερα, να αποδεικνύουμε ποιοι είμαστε σε κάθε παιχνίδι. Είναι νωρίς ακόμη να λέμε το οτιδήποτε για το Final Four. Έχουμε μπροστά μας 13 παιχνίδια και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κατάταξη. Πρέπει να δείξουμε στο παρκέ ότι αξίζουμε να πάμε στο Final Four".

Κι επειδή γνωρίζει καλά ότι αυτά δεν έρχονται στα λόγια, αλλά αποδεικνύονται στην πράξη, θέλησε να προσθέσει πως "αν δεν κερδίζουμε, εντός κι εκτός έδρας, δεν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, κι αυτό δεν βοηθάει. Γι αυτό οφείλουμε να παρουσιαστούμε πιο σταθεροί στα επόμενα παιχνίδια. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και τις δυνατότητές μας".

Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και τον αφήσουμε να αποσυρθεί στα αποδυτήρια της Φενέρμπαχτσε, δεν μπορούσαμε παρά να τον ρωτήσουμε για την κατάσταση που βιώνει ως αθλητής στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός παρκέ. Με τις εκρήξεις, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τον γενικότερο φόβο που δείχνει να έχει φωλιάσει πάνω από την πόλη.

"Θα έλεγα πως δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Τουρκία, αλλά παγκόσμιο. Η κατάσταση είναι κάπως δύσκολη, ομολογουμένως. Με είχαν ρωτήσει πριν από μερικές ημέρες πάλι γι αυτό και θα σου πω το ίδιο: είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει", ανέφερε σε πρώτο χρόνο και πρόσθεσε:

"Η Τουρκία είναι μια πανέμορφη χώρα και τώρα έχει γίνε διάσημη για κάτι τόσο άσχημο. Σαφώς το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ασχολούμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Προσπαθούμε να περνάμε τον χρόνο μας ως φυσιολογικοί άνθρωποι, βγαίνουμε, πηγαίνουμε βόλτες, δεν το αφήνουμε να μας επηρεάσει".