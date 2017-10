Μπαρτσελόνα, χειρότερη από ποτέ!

Το 50% ποσοστό επιτυχίας που μετρά η ισπανική ομάδα σε Liga Endesa (4-2) και EuroLeague (1-3) είναι αυτό που αποτελεί βασικό θέμα της " AS " την Τρίτη (31/10), κι ενώ ακολουθεί η μονομαχία με τον Ολυμπιακό. Οι "μπλαουγκράνα" βρίσκονται για πρώτη φορά σε αυτή την κατάσταση από το 2001 κι έπειτα, οπότε πήρε τη νέα της μορφή η EuroLeague. Είναι χαρακτηριστικό πως ουδέποτε είχαν περισσότερες από τρεις ήττες στους δέκα πρώτους αγώνες τους στις δύο διοργανώσεις, ένα φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί οκτώ φορές μέχρι φέτος.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR