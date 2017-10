Μάικλ: "Ο Πασκουάλ ήταν το μυστικό της επιτυχίας στην Μπαρτσελόνα"

Για την σχέση του με τον Τσάβι Πασκουάλ : "Του έδωσα συγχαρητήρια όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον, γιατί για εκείνον είναι... τραγωδία να μην κάνει αυτό που αγαπάει. Είναι ένας από τους καλύτερους, το καλύτερο μυαλό που έχω γνωρίσει ποτέ στον χώρο. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα σχεδιάζεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν είσαι καλός προπονητής. Πήγε στον Παναθηναϊκό και έφερε την ομάδα ένα βήμα μακριά από το Final Four. Είμαι σίγουρος ότι φέτος, στη δεύτερη χρονιά του εκεί, θα πάει ακόμη καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι έχει καταφέρει. Άφησε την ηρεμία της Βαρκελώνης και πήγε σε μια διαφορετική χώρα, έπρεπε να μάθει να μιλάει καλύτερα τα αγγλικά. Είναι πανέξυπνος και πολύ εύστροφος. Είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής που είχα στην καριέρα μου".

Για το πως προέκυψε η επαφή με τους Minnesota Timberwolves : "Η επαφή μου με την ομάδα είναι ο προπονητή της, ο Tom Thibodeau, που ήταν βοηθός στους New York Knicks το 2000, όταν έγινα Draft και κατέληξα εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τώρα, για να δεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Δεν τον έχω δει εδώ και μια δεκαπενταετία, αλλά πέρασα πολύ χρόνο μαζί του στην πρώτη μου χρονιά στο ΝΒΑ και για δύο καλοκαίρια στα Summer Leagues, οπότε γνωριζόμαστε καλά. Μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δουλειά και είμαι πραγματικά χαρούμενος γι αυτό. Επισκέφτηκα το καλοκαίρι κάποιες άλλες πόλεις επίσης, όπως το Σαν Αντόνιο και τη Βοστώνη, αλλά πιστεύω πως η Μινεσότα είναι η καλύτερη επιλογή για μένα, ο καλύτερος... προορισμός".

