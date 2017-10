Η Μπαρτσελόνα απέναντι στον "wannabe" εαυτό της

Από την άλλη όμως, μοιάζει (στα χαρτιά τουλάχιστον) να μην λύθηκε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της Μπαρτσελόνα. Η άμεση δημιουργία από τη θέση "1". Ο Ταϊρίς Ράις (εκτός ομάδας) και ο Άλεξ Ρένφρο (αποχώρησε) δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο της περσινής σεζόν να λειτουργήσουν ως pass first point guards, έχοντας κατά βάση στο μυαλό τους την εκτέλεση. Από κοντά κι ο Πέτερι Κόπονεν που βρέθηκε στο "1" περισσότερο απ ότι ενδεχομένως θα περίμεναν όλοι.

