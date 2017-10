Έξαλλος ο Ντόρσεϊ: "Ξέσπασε" στο Instagram κατά της Μπαρτσελόνα

"Νόμιζα ότι η Μπαρτσελόνα είναι ένας από τους καλύτερους οργανισμούς για τους οποίους έπαιξα, μαζί κατακτήσαμε το ισπανικό πρωτάθλημα, φτάσαμε μέχρι το Final Four της EuroLeague και τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν έχω υπογράψει ακόμη με κάποια ομάδα γιατί η Μπαρτσελόνα μού είπε ότι όποιο ποσό έχω λαμβάνειν από την επόμενη ομάδα μου, θα το αφαιρέσουν από το ποσό που είναι να μου δώσουν, σε περίπτωση που κερδίσω τη δίκη για την άδικη αποπομπή μου, πέρσι. Μου προσέφεραν μία δόση συμβολαίου για να αποσυρθώ από την υπόθεση, αλλά εγώ είχα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας έναντι 1.600.000. Έδωσα την καρδιά μου, τον ιδρώτα μου, τα δάκρυά μου στους φιλάθλους αυτής της ομάδας και την ομάδα, και τώρα η καρδιά μου έχει ραγίσει".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR