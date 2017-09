Κάτι που αναγνώρισε ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, μιλώντας στο Tass λίγο μετά από το φινάλε του τελικού: "Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Χίμκι για τη νίκη της, είναι μια ομάδα που έκανε εξαιρετική δουλειά στην off season και δημιούργησε ένα πολύ δυναμικό και αποτελεσματικό σύνολο, που έχει τις δυνατότητες να φτάσει μέχρι το Final Four. Θα βοηθήσει η άνοδός της στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου και τη δημιουργία υψηλού ανταγωνισμού", δήλωσε αρχικά για να προσθέσει αναφερόμενος στον Αλεξέι Σβεντ: "Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Συνεχίζει να παίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δείχνει το ταλέντο του, είναι ένας πραγματικός αστέρας του ρωσικού μπάσκετ".

Βατούτιν: "Η Χίμκι μπορεί να φτάσει στο Final Four"

