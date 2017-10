Ροντρίγκεθ: "Ο Ιτούδης έχει δείξει πως έχει τον τρόπο του"

Παρότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, παρότι γνωρίζει καλά ότι αυτή η κουβέντα θα συνοδεύει την ομάδα του μέχρι το Final Four, ο ίδιος απέφυγε με... ντρίμπλα να κοιτάξει τόσο μακριά. Κι ο λόγος είναι απλός, κατά τον ίδιο: "Είναι πολλά τα παιχνίδια μπροστά μας, δεν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα. Σίγουρα, έχουμε ταλέντο και παίκτες με προσωπικότητα, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα για να φτάσεις στην κορυφή. Στόχος μας είναι να βρεθούμε σε ένα επίπεδο που θα ξέρουμε ότι κάνουμε αυτό που πρέπει στο γήπεδο, κι ειδικά στην άμυνα. Εκεί θα κριθούν όλα, να είμαστε επιθετικοί και αποφασιστικοί σε κάθε φάση, για να μην δίνουμε δικαιώματα στους αντιπάλους μας".

