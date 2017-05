Πιστιόλης: "Μου αρέσει η πρόκληση του Ολυμπιακού"

Δύο εβδομάδες πριν από το Final Four της Κωνσταντινούπολης, ο ασίσταντ κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ανδρέας Πιστιόλης, μίλησε στον Sport24 Radio 103.3 και την εκπομπή "103-101" με τους Στέφανο Τριαντάφυλλο και Μάνο Μίχαλο για την προσπάθεια που θα κάνει η ρωσική ομάδα να διατηρήσει τα σκήπτρα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση της μονομαχίας με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (όπως και το 2015 στη Μαδρίτη), την πορεία της ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και το νέο σύστημα της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις ημέρες πριν από το Final Four: "Είμαστε στη ρουτίνα μας, είχαμε τον πρώτο αγώνα για τα playoffs της VTB με την Αστάνα (νίκησε 77-54 η ΤΣΣΚΑ) και σιγά σιγά θα μπούμε σε ρυθμούς Final Four. Είναι κακό να σκέφτεσαι από πολύ νωρίς τον αντίπαλο σου στο Final Four. Όσο πιο μεγάλη εμπειρία έχεις, ξέρεις ότι πρέπει να προετοιμάζεσαι γι' αυτό που έχεις μπροστά σου".

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: "Ο Ολυμπιακός είχε δύσκολες στιγμές μέσα στη σεζόν λόγω των τραυματισμών. Έδειξε ότι έχει χαρακτήρα και πως είναι μια δεμένη ομάδα. Έχει κάποιες ήττες που δεν θα έπρεπε αλλά η τρίτη θέση ήταν κάτι παραπάνω από δίκαιη".

Για τη σειρά με την Αναντολού Εφές: "Από την αρχή πίστευα πως η Εφές θα πάρει ένα ματς. Έχει αρκετό ταλέντο αλλά σε σειρά δεν μπορούσε να νικήσει τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα με πλάνο, εμπειρία και χαρακτήρα. Η Εφές ήταν μια επικίνδυνη ομάδα που έχει ταλέντο και αθλητικότητα. Στα playoffs όλες οι ομάδες είναι πιο συγκεντρωμένες, παίζουν πιο σκληρά. Δεν μου προκάλεσε έκπληξη η εξέλιξη της σειράς".

Για την εικόνα της ΤΣΣΚΑ στα playoffs: "Τις τελευταίες δύο σεζόν έχουμε 6-0 στα playoffs. Σίγουρα δεν ήταν ίδια η εικόνα αλλά όπως και να έχει κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ο αντίπαλος έχει πολύ λίγα να χάσει. Έχουν μεγάλο κίνητρο οι παίκτες και θέλουν να δείξουν πράγματα. Αυτοί οι παράγοντες, μας κάνουν λίγο πιο δύσκολη τη ζωή στα playoffs αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα".

Για τον απολογισμό της ΤΣΣΚΑ μέχρι τώρα: "Στην αρχή της σεζόν, είχαμε το πλεονέκτημα πως είμαστε μια ομάδα με καλή χημεία. Όλοι γνώριζαν τους ρόλους τους. Είχαμε τραυματισμούς σε πιο νευραλγικές θέσεις. Είχαμε τις απουσίες του Ντε Κολό και του Τεόντοσιτς. Σε τέσσερα παιχνίδια, μπορείς να το καλύψεις. Το πρόβλημα είναι σε βάθος χρόνου, εκεί που λείπουν οι προσωπικότητες τους. Το δύσκολο κομμάτι είναι στην επανένταξή τους, όταν επιστρέφουν και πρέπει μπουν αμέσως, κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Εκεί κάναμε κάποιες ήττες, αλλά πρέπει να μπει ο παίκτης να βρει ρυθμό. Ήταν ένα δύσκολο σημείο, γιατί είχαμε αρνητικά αποτελέσματα".

Για τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό: "Τόσο εμείς όσο και ο Ολυμπιακός, είχαμε ελάχιστες αλλαγές. Η ουσία των ομάδων παρέμεινε η ίδια. Στο τελευταίο παιχνίδι παλέψαμε και οι δύο. Στο Final Four δεν ισχύει τι έγινε στο παρελθόν, όλα αρχίζουν από την αρχή. Είναι αγώνας με διαφορετική προσέγγιση. Ξέρεις τι να περιμένεις αλλά αυτό δεν αποτελεί εγγύηση. Είναι διαφορετική η κατάσταση και ξεχνάς ότι έχει γίνει".

Για το αν θέλει ρεβάνς η ΤΣΣΚΑ: "Προσωπικά μου αρέσουν οι προκλήσεις. Όταν ερχόταν η διασταύρωση με την Φενέρ, το ήθελα για ν' αποδείξουμε πως η εικόνα μας δεν είναι αυτή που είχαμε στις δύο ήττες. Είναι για μένα ένα κίνητρο, θέλουμε να δείξουμε πως ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες. Προσωπικά θέλω να το πετύχουμε και αυτό σαν έξτρα παράσημο".

Για το τι έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια στην ΤΣΣΚΑ: "Η ομάδα της πρώτης χρονιάς δεν μας αντιπροσωπεύει σαν τεχνικό επιτελείο. Η νοοτροπία και η ψυχολογία, πλέον είναι διαφορετική σε παίκτες που αγωνίζονταν τότε και περαμένουν στην ΤΣΣΚΑ. Η ομάδα των δύο τελευταίων ετών μας αντιπροσωπεύει σαν προπονητές".

Για τον Μίλος Τεόντοσιτς: "Δεν είναι μόνο ο Τεόντοσιτς αλλά είναι ένας παίκτης που η απόδοσή του επηρεάζει την ομάδα. Όσο περνάει ο καιρός ωριμάζει και περισσότερο. Γίνεται πιο έμπειρος και πιστεύω πως είναι από τους παίκτες που άλλαξαν νοοτροπία προς το καλύτερο. Αλλά πολλοί παίκτες πλέον είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς".

Για την σημασία του "κορμού": "Ο "κορμός" ήταν επιτυχημένος σε όσες ομάδες τον διατήρησαν (ΤΣΣΚΑ, Φενέρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ). Αυτό γινόταν και στον Παναθηναϊκό όταν πήγαινε καλά. Οι παίκτες μένουν γιατί αποδίδουν, λίγες ομάδες επιτυχημένες διαλύθηκαν. Είναι πλεονέκτημα να μπορέσεις να διατηρήσεις μία ομάδα που πηγαίνει καλά".

Για το μάθημα της φετινής σεζόν από τις 30 αγωνιστικές: "Μου αρέσει πολύ το νέο πρωτάθλημα. Οι ομάδες πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές όπως και η EuroLeague. Μπαίνουμε σε ρυθμούς ΝΒΑ αλλά χωρίς να έχουμε δομή ΝΒΑ. Εκεί καλύπτουν τους τραυματισμούς των παικτών με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορείς να έχεις 15 ισάξιους παίκτες, υπάρχουν δυσκολίες εκεί και πρέπει να βρεθούν οι λύσεις. Οι ομάδες πρέπει να επενδύσουν στην στήριξη των παικτών. Επίσης στο ΝΒΑ, το καλοκαίρι οι παίκτες κάνουν την αποθεραπεία τους και βελτιώνουν τις αδυναμίες τους. Στην Ευρώπη οι παίκτες δεν σταματούν λόγω των Εθνικών ομάδων. Αυτό έχει ένα κόστος για τα κορμιά των αθλητών".

Για το σύστημα των playoffs και του Final Four: "Τα playoffs είναι το κλασσικό κομμάτι του μπάσκετ και αυτό το βλέπουμε στο ΝΒΑ. Στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα γίνονται playoffs. Προφανώς η EuroLeague δεν ποντάρει στο πιο δίκαιο αλλά ίσως στο πιο εμπορικό με το Final Four. Στο ΝΒΑ γίνονται playoffs και αυτό είναι το πιο δίκαιο".

Για την προετοιμασία ενόψει Final Four: "Η προετοιμασία είναι εύκολη αφού όλοι οι παίκτες είναι στο 100% της συγκέντρωσης. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και περιμένουν πως και πως αυτά τα παιχνίδια. Το ζεις περισσότερο απ” οτιδήποτε άλλο. Φυσικά υπάρχει και το άγχος το οποίο πρέπει να διαχειριστείς. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα ξεχνάς όλα… Για τον προπονητή είναι μεγαλύτερος ο φόρτος αλλά οι τακτικές είναι σε δεύτερο κομμάτι. Το σημαντικό είναι ο παίκτης να είναι καλά και στη συνέχεια να περάσεις στην τακτική. Φέτος είναι διαφορετικά γιατί έχουμε παίξει όλοι τέτοια ματς. Έχουμε δοκιμάσει κάποια πράγματα και σε σχέση με τα προηγούμενα Final Four είμαστε πιο έτοιμοι".