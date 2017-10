Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας συνειδητοποιεί τι έχασε...

Η δεύτερη χειρότερη επίδοση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην ιστορία της στην EuroLeague είναι κι η χειρότερη στο διάστημα που ο Δημήτρης Ιτούδης ηγείται της προσπάθειας για κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής. Δεν είναι συνηθισμένοι άλλωστε στην "αρκούδα" σε τόσο χαμηλά νούμερα, με την τελευταία φορά που αντίκρισαν τόσο πενιχρή συγκομιδή να είναι στον περσινό ημιτελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό (με 7).

Κι αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το -13 της ρωσικής ομάδας, όσο με το "69" που έγραψε η επίθεση. Μιλάμε για την τρίτη χειρότερη επίδοσή της επί των ημερών του Δημήτρη Ιτούδη. Προφανώς δεν είναι τυχαίο πως σε κάθε μία από τις τρεις φορές την τελευταία τετραετία που η ΤΣΣΚΑ Μόσχας σημείωσε 70- πόντους, ηττήθηκε. Από τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στο Final Four της Μαδρίτης (68-70) μέχρι τον περσινό εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για τη regular season (67-78), η "αρκούδα" δεν μπορεί να κερδίσει σε αγώνες που πάνε τόσο χαμηλά. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο άλλωστε, σημαίνει πως το ταλέντο των παικτών της ήταν κάπως "θαμπό".

