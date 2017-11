Η Χίμκι δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί

Ο Έλληνας τεχνικός δεν είναι χαζός. Τουναντίον. Ήξερε τον θόρυβο που είχε δημιουργήσει η ομάδα του. Ήξερε ότι σιγά-σιγά οι “ψίθυροι” είχαν αρχίσει να γίνονται “φωνές”: Αυτή η Χίμκι είναι χτισμένη για να φτάσει μέχρι το Final Four. Η ήττα λοιπόν από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή για αυτόν για να αποσυμπιέσει τους παίκτες του.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την EuroLeague, με την Χίμκι να έχει ηττηθεί μάλλον εύκολα, o Γιώργος Μπαρτζώκας δεν άντεξε στην συνέντευξη τύπου και ξέσπασε : “Δεν μου αρέσει που όλοι λένε ότι η Χίμκι είναι φαβορί για το Final Four. Αυτές είναι μ@λ@κίες, είναι για ηλίθιους! Υπάρχουν 10-12 ομάδες με περισσότερη εμπειρία από εμάς, σε παίκτες, σε παράγοντες, σε όλα”.

Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στην φετινή EuroLeague είναι ότι η Χίμκι έχει ρόστερ επιπέδου Final Four. Μετά το “διπλό” στη Μαδρίτη αυτό το μυστικό αποκαλύφθηκε όμως σε όλους.

