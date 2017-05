Σπανούλης: "Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει τον δικό του μύθο"

Ο Βασίλης Σπανούλης, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 35 του χρόνια (γεννημένος στις 7 Αυγούστου του 1982), πραγματοποίησε φέτος τα κορυφαία playoffs της καριέρας του με τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός των "ερυθρολεύκων" βρήκε ρυθμό, ανέβασε την απόδοση του και στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν σημείωσε τρομερές εμφανίσεις, δείχνοντας τον ηγετικό του χαρακτήρα, οδηγώντας τους Πειραιώτες στο 4ο Final Four τους στα τελευταία 6 χρόνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε την διαφορά στα παιχνίδια κόντρα στην Εφές, ολοκληρώνοντας τα 5 ματς της σειράς έχοντας μέσο όρο 17 πόντους, με 44.7% (17/38) στα τρίποντα, αλλά και 6 ασίστ, συνεισφέροντας τα μέγιστα σε σκορ και δημιουργία στην ομάδα του, σημειώνοντας μεγάλα σουτ σε κρίσιμες στιγμές που η μπάλα "έκαιγε", όντας εντυπωσιακά εύστοχος από την περιφέρεια. Για ακόμη μία φορά, στα δύσκολα, φρόντισε να βγει μπροστά, έχοντας το αίσθημα της ευθύνης, αποδεικνύοντας την κλάση του. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μίλησε στο EuroLeague Greece για την πρόκριση των Πειραιωτών στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, αλλά και για αυτή την ομάδα που έχει χτίσει τον δικό της μύθο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχοντας διάρκεια και συνέπεια στις επιτυχίες.

Η συνέντευξη του Βασίλη Σπανούλη στο EuroLeague Greece:

"Είναι μία πολύ σημαντική πρόκριση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Καταρχάς, επιστρέψαμε στα Final Four και όπως είπες είναι το τέταρτο για εμάς τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτό αποδεικνύει την διάρκεια μας, την δυναμική μας, την ποιότητα μας, αλλά και την συνέπεια μας, στο να βρισκόμαστε στις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Αυτή η ομάδα έχει χτίσει τον δικό της μύθο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει κερδίσει τον σεβασμό των αντιπάλων. Όσα έχουμε καταφέρει, τα έχουμε καταφέρει με πράξεις μέσα στο γήπεδο.

Είμαι περήφανος για αυτή την την ομάδα που κατάφερε να προκριθεί σε αυτό το Final Four, ύστερα από μία δύσκολη και σκληρή χρονιά, στην πρώτη της EuroLeague με το νέο σύστημα διεξαγωγής. Ίσως και να πρόκειται για την πιο δύσκολη EuroLeague όλων των εποχών. Και είμαι χαρούμενος για αυτή την πρόκριση, γιατί δείξαμε ιδανική αντίδραση, ύστερα από μία κακή σεζόν πέρσι για εμάς στην Ευρώπη που αποκλειστήκαμε στο TOP-16, κάτι που μας στεναχώρησε και μας ενόχλησε όλους. Ο Ολυμπιακός φέτος επέστρεψε στην θέση του, στα Final Four, εκεί που αξίζει να βρίσκεται και το αποδείξαμε με πράξεις μέσα στο γήπεδο. Δώσαμε χαρά σε εμάς, στην διοίκηση και φυσικά στους φιλάθλους μας".

-Βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο ύστερα από το 2-1 που έκανε η Εφές. Τι άλλαξε από εκείνο το ματς και μετά και καταφέρατε να γυρίσετε την σειρά, παίρνοντας εσείς την πρόκριση;

"Μετά το 2-1 που έκανε η Εφές, βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο. Χτύπησε... το καμπανάκι του αποκλεισμού. Δεν υπήρχε αύριο για εμάς, δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία. Μιλήσαμε μεταξύ μας για αρκετή ώρα, κάναμε αρκετά μίτινγκ, κουβεντιάσαμε μεταξύ μας με ειλικρίνεια, ο καθένας κατάλαβε τον ρόλο του, ο καθένας κατάλαβε πως πρέπει να βάλει την ομάδα πάνω απ' όλους και εκείνες τις ώρες πριν το τέταρτο και καθοριστικό για εμάς παιχνίδι, ενωθήκαμε και συσπειρωθήκαμε σαν ομάδα. Ήταν πολύ σημαντικό εκείνο το διάστημα για την ομάδα μας. Ήρθαμε πιο κοντά. Βρήκαμε την πίστη, το κουράγιο, την δύναμη, αλλά και το κίνητρο για να αντιδράσουμε. Πεισμώσαμε ακόμη περισσότερο. Βγάλαμε σκληράδα στο παιχνίδι μας, αγριέψαμε περισσότερο και βγάλαμε στο παρκέ τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί στα δύο προηγούμενα ματς που χάσαμε θα έλεγα πως αδικήσαμε τους εαυτούς μας.

Στο τέταρτο ματς μίλησε το ένστικτο της επιβίωσης για εμάς και αυτή η ομάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Δεν τα παρατάμε ποτέ, παλεύουμε μέχρι το τέλος, έχουμε αυταπάρνηση και έχουμε μία περηφάνια σαν ομάδα. Την πονάμε αυτή την ομάδα και θέλουμε να την βλέπουμε πάντα να διακρίνεται. Είπαμε πως θα είναι άδικο να αποκλειστούμε, είμαστε καλύτερη ομάδα, ας το αποδείξουμε στο γήπεδο, λειτουργώντας ενωμένοι και αυτό κάναμε. Δείξαμε χαρακτήρα και νοοτροπία νικητή. Γίναμε η ομάδα που θέλουμε να είμαστε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Μέτρησε και η εμπειρία μας κόντρα στην Εφές. Παίζουμε χρόνια μαζί, είμαστε μία μπαρουτοκαμπνισμένη ομάδα σε αυτές τις καταστάσεις, έχουμε δώσει αρκετά παρόμοια κρίσιμα παιχνίδια και ξέραμε πως πρέπει να αντιδράσουμε και να λειτουργήσουμε. Διαχειριστήκαμε σωστά την πίεση. Εκείνοι θα έλεγα πως μας φοβήθηκαν στο τέλος. Τους περάσαμε τον φόβο".

Η Εφές, πάντως, ήταν μία πάρα πολύ σκληρή ομάδα στην σειρά. Έχει ταλέντο στην επίθεση, έχει ποιότητα, αθλητικότητα, έχει βάθος στο ρόστερ της, αλλά μας ξάφνιασε κάπως με την σκληράδα που έβγαλε στο παρκέ, κάτι που δεν έκανε νωρίτερα στην σεζόν. Έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, πήγε αρκετά στις επαφές, στράφηκε στο physical game, διάβαζε καλύτερα τις φάσεις και μας δυσκόλεψε. Στο τέλος όμως δείξαμε πως εμείς είμαστε περισσότερο σκληρή ομάδα".

-Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 3η θέση στην regular season και έφτασε στο Final Four αν και έχει μικρότερο μπάτζετ από αρκετές ομάδες στην EuroLeague. Τελικά, το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας είναι ο βασικός κορμός της, η χημεία και η ομοιογένεια που έχει;

"Σίγουρα! Ο βασικός κορμός αυτής της ομάδας και η χημεία της είναι τα όπλα της. Αν δεις στο παρελθόν, οι περισσότερες ομάδες (αν όχι όλες) που έχουν κατακτήσει τίτλους και έχουν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες, όλες είχαν σαν χαρακτηριστικό πως είχαν χημεία σαν σύνολο. Αυτό τα λέει όλα. Προσωπικά το έχω ζήσει τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και με την Εθνική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μία πρωτοκλασάτη ομάδα να διαθέτει χημεία, ομοιογένεια, αλλά και να προχωρά έχοντας έναν βασικό κορμό, κάνοντας λίγες και καλές προσθαφαιρέσεις.

Αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, άλλωστε, με τους τίτλους και τις επιτυχίες της τα τελευταία πέντε χρόνια, νομίζω πως έχει διδάξει σε όλους την σημασία του να διαθέτεις συνοχή, χημεία, ομοιογένεια, παίκτες με ξεκάθαρους ρόλους, παίκτες που βάζουν το "εμείς" πάνω από το "εγώ", αλλά και την σημασία του να έχεις καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Είμαστε μία παρέα, παίζουμε ο ένας για τον άλλον, οι περισσότεροι αγωνιζόμαστε χρόνια όντας ο ένας δίπλα στον άλλον και υπάρχει ένα μοναδικό "δέσιμο" το οποίο φέρνει κέρδη στο παρκέ. Αν δεν ήμασταν ΟΜΑΔΑ, αν δεν ήμασταν ενωμένοι, αν δεν υπήρχε αυτό το καλό κλίμα, δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε μετά το 2-1 της Εφές. Είμαστε μία ομάδα-οικογένεια και το γεγονός αυτό μας έχει ωφελήσει. Το να έχεις χημεία και έναν βασικό κορμό, είναι σημαντικότερα από το να έχεις σε ένα ρόστερ τους καλύτερους παίκτες".

-Είστε σχεδόν ίδια ομάδα με πέρσι, με λίγες προσθαφαιρέσεις. Πως εξηγείς πως πέρσι αποκλειστήκατε στο TOP-16 και φέτος φτάσατε στο Final Four; Πεισμώσατε περισσότερο;

"Στον αθλητισμό δεν γίνεται να έχεις διακρίσεις κάθε χρονιά. Δεν υπογράφεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Θα έρθει και η στιγμή που κάτι δεν θα πάει καλά, θα έρθουν και στιγμές που θα πάνε στραβά τα πράγματα. Δυστυχώς για εμάς πέρσι η σεζόν στην Euroleague δεν ήταν καλή, είτε γιατί αδικήσαμε τους εαυτούς μας σε κάποια ματς, είτε γιατί κάναμε λάθη, είτε γιατί δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, είτε και λόγω απουσιών που είχαμε με παίκτες, είτε γιατί κάπου κλονίστηκαν οι ισορροπίες και η χημεία μας σαν ομάδα.

Η εξέλιξη που είχε πέρσι η σεζόν για εμάς ήταν αναπάντεχη και δυσάρεστη και ειλικρινά μας στεναχώρησε όλους πάρα πολύ. Όταν μάλιστα έχεις ζήσει με αυτή την ομάδα τις επιτυχίες, τις διακρίσεις, τις συμμετοχές στα Final Four και τους τίτλους, όταν μένεις εκτός "οκτάδας" είναι κάτι που σε πικραίνει. Η περσινή επιτυχία όντως μας πείσμωσε και μας έδωσε ένα έξτρα κίνητρο, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους, ώστε να επιστρέψουμε στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και επιστρέψαμε. Σκοπός είναι όταν κάτι δεν πάει καλά να αντιδράς και να δείχνεις ποιος πραγματικά είσαι. Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι μία τεράστια ομάδα. Πιστεύω προκριθήκαμε δίκαια στο Final Four. Παίξαμε καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Είχαμε διάρκεια, σε βάθος χρόνου δείξαμε την αξία μας και φέτος σημειώσαμε αρκετές εκτός έδρας νίκες, δείχνοντας χαρακτήρα".

-Είσαι 34 στα 35 και φέτος και σύμφωνα με την στατιστική πραγματοποίησες τα καλύτερα playoffs της καριέρας σου, σημειώνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Ένιωσες την ευθύνη να βγεις μπροστά;

"Είναι ο ρόλος μου να ηγούμαι της προσπάθειας της ομάδας και όποτε εκείνη με χρειαστεί, στα δύσκολα και στα κρίσιμα, ποτέ δεν θα διστάσω να βγω μπροστά. Το έχω αποδείξει άλλωστε πως είμαι πάντα έτοιμος να αναλάβω την κρίσιμη επίθεση, είτε δημιουργικά, είτε με σουτ. Αυτό έκανα και τώρα κόντρα στην Εφές. Δεν παίζω μπάσκετ για την στατιστική μου, παίζω μπάσκετ για να νικά η ομάδα μου και προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να φτάνει στις επιτυχίες. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι ασίστ, ούτε οι πόντοι. Εγώ αυτό που κάνω πάντα είναι να φροντίζω να παίρνω αβαντάζ από αυτό που μου δίνει η αντίπαλη άμυνα. Αν δω ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερο επιθετικά θα προσπαθήσω να δώσω σκορ στην ομάδα. Αν αντιληφθώ πως μπορώ να την βοηθήσω περισσότερο οργανωτικά θα επιχειρήσω να το κάνω με τις πάσες και τις ασίστ μου. Αν μπορώ σε ένα ματς να κάνω εξίσου καλά και τα δύο αυτό είναι το ιδανικό. Έτσι σκέφτομαι, έτσι λειτουργώ.

Το προηγούμενο διάστημα στάθηκα άτυχος. Ταλαιπωρήθηκα με συνεχόμενους τραυματισμούς, αντιμετώπισα ιώσεις και όλα αυτά με ανάγκασαν να χάσω έδαφος, να χάσω την φόρμα μου και τον ρυθμό μου. Πάντα κάνω αυτοκριτική και είμαι σκληρός κριτής του εαυτού μου. Δεν ήμουν αυτός που ήθελα και μπορώ να είμαι. Τώρα όμως, όντας υγιής, βρήκα ρυθμό, ένιωθα καλά, βρήκα τα πατήματα μου και φρόντισα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, το σημαντικό ήταν να προκριθεί ο Ολυμπιακός στο Final Four και το καταφέραμε. Πήγαμε στο Final Four γιατί λειτουργήσαμε καλά καλά σαν ομάδα. Ήταν ομαδική προσπάθεια και είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι τι κάνει ένας παίκτης".

-Ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four με στόχο απλά να απολαύσει την διοργάνωση ή στο μυαλό σας υπάρχει ακόμη και η κατάκτηση του τίτλου;

"Δεν θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη απλά για την συμμετοχή. Ολυμπιακός είμαστε! Στα τελευταία τρία Final Four, στα δύο πρώτα πήραμε το τρόπαιο και στο επόμενο παίξαμε τελικό. Είμαστε μία ομάδα που έχει νοοτροπία και συμπεριφορά νικητή στα Final Four. Θα πάμε στο Final Four για να νικήσουμε. Θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητες μας και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Έχουμε την εμπειρία και τους παίκτες και ξέρουμε πως πρέπει να λειτουργήσουμε. Την υγειά μας να έχουμε και να παρουσιαστούμε ενωμένοι, αλλά και απόλυτα έτοιμοι πνευματικά και αγωνιστικά".