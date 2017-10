Σλούκας: "Μακάρι να κάνουμε το back-to-back"

"Στην Φενέρμπαχτσε, αλλά και γενικότερα στο τουρκικό μπάσκετ, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις. Έχουν δώσει πολλά χρήματα σε παίκτες, σε προπονητές, σε γήπεδα, σε εγκαταστάσεις και είναι λογικό να υπάρχουν και απαιτήσεις. Πέρσι, υπήρχε όντως ένα μεγάλο "πρέπει", γιατί το Final Four διεξαγόταν στην Κωνσταντινούπολη και ήταν ευκαιρία για την Φενέρμπαχτσε να γράψει ιστορία, όχι μόνο με το να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Ευρώπης, αλλά και να γίνει η πρώτη τουρκική ομάδα που θα το καταφέρει. Όταν το καταφέραμε, όλοι στην ομάδα ήταν περήφανοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ένιωσαν πως δικαιώθηκαν οι κόποι τους, αλλά και οι επενδύσεις τους. Σίγουρα, πλέον, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση και άγχος, αλλά σαφέστατα στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε".

Νιώθω ευλογημένος που έχει κατακτήσει τον τίτλο 3 φορές. Εκτιμώ το γεγονός αυτό, γιατί ξέρω πως υπάρχουν σπουδαίοι και θρυλικοί παίκτες που δεν το κατάφεραν στο παρελθόν. Αν έρθει και 4η EuroLeague, αυτό το ξέρει μόνο ο θεός. Πάντως, είμαι χαρούμενος και περήφανος για τον τίτλο που κατέκτησα στο Final Four και νιώθω λες και είναι η πρώτη φορά που πήρα τον συγκεκριμένο τίτλο".

