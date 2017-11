Βαλένθια: Η σημασία της πίστης στο πλάνο

"Θέλουμε την οκτάδα. Κι εκεί, αν βρεις τον κατάλληλο απέναντί σου, πηγαίνεις στο Final Four".

Την ώρα που κάποιοι κρατούν μικρό καλάθι, ένα μέλος της Βαλένθια ονειρεύεται το Final Four της EuroLeague. Το Hoop Fiction γράφει για την ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν στη EuroLeague.

