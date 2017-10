Ολυμπιακός - Khimki: Σαφής ανωτερότητα

Η πεντάδα των Roberts, Παπαπέτρου, Παπανικολάου, Πρίντεζη και Milutinov ήταν αυτή με τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ (12:30), όμως εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά όσων ήρθαν από τον πάγκο. Η second unit των ερυθρολεύκων (Μάντζαρης, Strelnieks, Thompson, Αγραβάνης και McLean βρέθηκαν για 8:49 μαζί στο παρκέ) παρουσιάστηκε αξιόπιστη, έτοιμη και προσηλωμένη στο να εφαρμόσει το πλάνο, μεταφέροντας όμως το επιθετικό κέντρο βάρους στην εκτέλεση από μέση και μακρινή απόσταση.

Οι Πρίντεζης και Milutinov που έδειξαν τον δρόμο, η second unit του Ολυμπιακού που είναι αξιόπιστη και η αναμονή για την επιστροφή του Σπανούλη. Το Hoop Fiction αναλύει πώς ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη κόντρα στην Χίμκι.

