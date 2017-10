Maccabi Tel Aviv - Ολυμπιακός: η σημασία του ρυθμού

Ο Norris Cole βρήκε ευκαιρίες για coast to coast και εκτέλεση από μέση απόσταση (σχεδόν μια ομάδα μόνος του στο δεύτερο δεκάλεπτο), ενώ το κέντρο βάρους της ισραηλινής επίθεσης μεταφέρθηκε στη ρακέτα του Ολυμπιακού, με συνεχείς προσπάθειες για διείσδυση μέχρι το καλάθι. Πώς απάντησαν οι ερυθρόλευκοι;

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR