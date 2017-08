Τα 10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τη Φινλανδία

1. Αγιος Βασίλης

Ο Αγιος Βασίλης (ή “Santa Claus”, όπως έχει καθιερωθεί παγκοσμίως) δεν έχει ξεκάθαρη χώρα προέλευσης. Έχει όμως... σπίτι. Και ως γνωστόν βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ροβανιέμι, μία πόλη 62.000 κατοίκων που βρίσκεται στη βόρεια Φινλανδία. Έκει έχει την έδρα του από το 1985 μέχρι σήμερα το “χωριό του Άγιου Βασίλη”, έναν από τους κυριότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στη Φινλανδία.

2. Nokia

Υπάρχει άνθρωπος που δεν πέρασε από τα χέρια του ένα κινητό Nokia; Μάλλον δύσκολο... Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, η Nokia είναι φινλανδική πολυεθνική εταιρία, ιδρύθηκε το μακρινό 1865 και η βάση της βρίσκεται στο Ελσίνκι. Το πως έφτασε από τη χαρτοβιομηχανία (στην οποία ανήκε αρχικά) στις τηλεπικοινωνίες, είναι φυσικά μεγάλη ιστορία...

Η ουσία είναι ότι έγινε διάσημη σε όλον τον κόσμο για την παραγωγή κινητών τηλεφώνων, κυριαρχώντας για πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Η Nokia ήταν για πολλά χρόνια το εθνικό καμάρι των Φινλανδών. Παρεμπιπτόντως, η Nokia είναι επίσης και μία πόλη 35.000 κατοίκων που βρίσκεται στη νότια Φινλανδία.

3. Σάουνα

Αν πας στη Φινλανδία, σίγουρα δεν θα δυσκολευτείς να βρεις μία σάουνα. Υπάρχουν περίπου τρία εκατομμύρια σε όλη τη χώρα (που έχει συνολικό πλυθυσμό 5,3 εκατομμύρια κατοίκους), δηλαδή μία ανά νοικοκυριό! Σάουνα έχουν όλα τα σπίτια, όλες οι εταιρίες, ακόμα και οι πολυκατοικίες. Άλλωστε, η Φινλανδία είναι η χώρα που “γέννησε” τη σάουνα και οι ιστορικές καταβολές της βρίσκονται χιλιάδες χρόνια πριν.

4. Heavy metal

Οι νορδικές χώρες λατρεύουν το heavy metal και αυτό είναι ευρέως γνωστό. Ειδικά στη Φινλανδία, στην οποία έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν 54 μπάντες ανά 100.000 κατοίκους! Το διασημότερο συγκρότημα που προέρχεται από τη Φινλανδία είναι φυσικά οι Nightwish. Πρόκειται για μία μπάντα συμφωνικού μέταλ που δημιουργήθηκε το 1996 και έγινε γνωστή με τραγούδια όπως το “Phantom of the opera”, το “Bye Bye Beautiful ” το “Nemo”, το “Amaranth” και το “Wish I Had An Angel”. Οι Nightwish έχουν πουλήσει περισσότερα από 9.000.000 άλμπουμ παγκοσμίως.

5. Lordi

Τι δουλειά έχει η heavy metal σκηνή στην Eurovision; Αυτό ήταν ένα καλό ερώτημα το 2006, όταν οι Lordi εκπροσώπησαν τη Φινλανδία με το τραγούδι τους “Hard Rock Halleulujah”, στο διαγωνισμό που είχε γίνει μάλιστα στην Αθήνα. Παραδόξως, όχι μόνο έγιναν η μόνη hard rock/metal μπάντα που κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision, αλλά έκαναν και ρεκόρ πόντων (μέχρι τότε)! Οι Lordi δεν ανήκουν στα καλύτερα μουσικά συγκροτήματα της χώρας, μετά το 2006 είναι πάντως αυτό που ξέρουν όλοι.

6. Κίμι Ραϊκόνεν

Ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι με τη Formula 1, τον Κίμι Ραϊκόνεν τον γνωρίζεις. Πρέπει να τον γνωρίζεις, τουλάχιστον. Ο 37χρονος, πια, “Ice Man” κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2007 με τη Ferrari, είναι κάτοχος πολλών στη Formula 1 ρεκόρ και στα καλά του χρόνια (με τη Ferrari και τη McLaren) ήταν ένας από τους πλέον δημοφιλείς οδηγούς. Το 2009 ήταν μάλιστα ο δεύτερος καλύτερα αμειβόμενος αθλητής στον κόσμο πίσω μόνο από τον Tiger Woods.

7. Γιάρι Λίτμανεν

Αν ρωτήσεις 100 άτομα μεταξύ 30 και 40 ετών, ποιός είναι ο πρώτος Φινλανδός ποδοσφαιριστής που τους έρχεται στο μυαλό, οι 90 μάλλον θα απαντήσουν “Γιάρι Λίτμανεν”. Κι ας έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από το 2011... Τον μάθαμε από την οκταετία που έπαιξε στον Αγιαξ (1992-1999), με τη φανέλα του οποίου πέτυχε παραπάνω από τα μισά γκολ (91) που έχει σημειώσει στην 24χρονη επαγγελματκή καριέρα του. Το 2010 έγινε ο πρώτος Φινλανδός αθλητής ομαδικού σπορ που απέκτησε άγαλμα.

8. Πάαβο Νούρμι

Οι περισσότεροι δεν τον έχουμε προλάβει. Το όνομά του όμως είναι θρύλος στη Φινλανδία και γενικά στο χώρο του στίβου. Ο Πάαβο Νούρμι, γνωστός και ως “ιπτάμενος Φινλανδός” από τα χρόνια που έτρεχε, υπήρξε δρομέας μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Από το 1920 έως το 1928 δημιούργησε συνολικά 22 παγκόσμια ρεκόρ και κατέκτησε εννέα χρυσά και άλλα τρία αργυρά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Κάποτε κέρδισε 121 συνεχόμενες κούρσες από τα 800 μέτρα έως τα 20 χιλιόμετρα! Δεν έχασε ποτέ κούρσα 10.000 μέτρων. Ο Πάαβο Νούρμι έχει γίνει άγαλμα σε πολλές πόλεις της Φινλανδίας, το όνομά του έχει δοθεί σε στάδιο, σε... αστεροειδή και σε αεροπλάνο, ενώ έχει γίνει ακόμα χαρτονόμισμα. Μέχρι και όπερα έγινε γίνει γι αυτόν στην πατρίδα του...

9. Angry Birds

Λίγα παιχνίδια έχουν υπάρξει πιο δημοφιλή από το “Angry Birds”. Το επινόησε η φινλανδική εταιρία Rovio Entertainment το Δεκέμβριο του 2009 και έκτοτε έχουν δημιουργηθεί 16 διαφορετικές εκδόσεις του, με πιο πρόσφατη αυτήν που κυκλοφόρησε μέσα στον Αύγουστο. Το 2015 το “Angry Birds” ξεπέρασε τα τρία δισεκατομμύρια downloads παγκοσμίως. Εγινε ακόμα και κινηματογραφική ταινία, καθώς και τηλεοπτική σειρά.

10. Μπασκετικό κοινό

Αν η Λιθουανία είναι η πιο... μπασκετική χώρα της Ευρώπης, τότε η Φινλανδία είναι αυτή με το κορυφαίο κοινό. Γι αυτό και οι αγώνες στο Ελσίνκι αναμένεται να είναι σαν γιορτή στο φετινό Eurobasket. Οι Φινλανδοί είναι θορυβώδεις και ακολουθούν παντού και μαζικά τις εθνικές ομάδες τους στο μπάσκετ. Σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα.