Το Hoop Group δεν είναι "ένα ακόμη πρόγραμμα", είναι ευκαιρία ζωής

Φυσικά όλα αυτά τα αστέρια δεν θα μπορούσαν παρά να "εκκολαφθούν" υπό την καθοδήγηση έμπειρων και καταρτισμένων προπονητών, με τον Herb Magee (ο πρώτος που προπόνησε στο Hoop Camp) να εντάσσεται μάλιστα το 2011 στο Basketball Hall of Fame, ένα ακόμη δείγμα της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται εδώ και πέντε δεκαετίες στα γήπεδα της Hoop Group.

Η αποκλειστική συνεργασία του Hoop Camp College με την κορυφαία διοργάνωση skills and recruitment μπάσκετ δίνει μια "χρυσή" ευκαιρία να για επίλυση όλων των αποριών σχετικά με τη φοίτηση στις ΗΠΑ, την κατάλληλη προετοιμασία, την αναγνώριση και την αξιολόγηση από τα ίδια τα πανεπιστημιακά προγράμματα των ΗΠΑ.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR