Basketball Champions League: Η ανάλυση του ομίλου του Άρη

Ούσα στην σκιά της Φενέρμπαχτσε και της Αναντολού Εφές, δεν είναι εύκολο για την Μπεσίκτας να κάνει το "μπαμ" στην TBL. Γι αυτό το Basketball Champions League είναι μια καλή ευκαιρία να τεστάρει τη δυναμική της και να κάνει μεγάλες πορείες. Ο Ουφούκ Σαρίτσα θεωρείται ως ο καλύτερος γηγενής προπονητής στην Τουρκία, κι αυτό αποτελεί το μεγάλο "συν" των "μαύρων αετών". Η μεταγραφική ενίσχυση της Μπεσίκτας το καλοκαίρι ήταν εντυπωσιακή, αφού πήρε παίκτες με εμπειρία από την EuroLeague, όπως ο Αουγκούστο Λίμα και ο Τζον Ντίμπλερ. Το μεγάλο κέρδος βέβαια της off season ήταν η παραμονή του Ερλ Κλαρκ, ο οποίος πείστηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την τουρκική ομάδα. Όσο για τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να αποτελέσει τον παίκτη - έκπληξη της χρονιάς στη διοργάνωση, δεν είναι άλλος από τον Ράιαν Μπόουτραϊτ.

