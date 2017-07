Χαραλαμπόπουλος: "Πρώτα να μιλήσω με τον Πασκουάλ"

Ο 20χρονος φόργουορντ αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει αυτά τα χρόνια στους "πράσινους", τοποθετήθηκε στα σενάρια που τον θέλουν να δίνεται δανεικός αυτό το καλοκαίρι και το αν θέλει να παίξει σε άλλη ομάδα, ενώ μίλησε ακόμα για ΝΒΑ, summer league και... άφθονο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά διαβάστε τι είπε ο 20χρονος φόργουορντ στην εκπομπή "Το 10 το κακό":

Για τις εθνικές ομάδες: "Με αυτά τα παιδιά είμαστε πολλά χρόνια μαζί, πάνω από δέκα χρόνια. Είναι πολύς χρόνος, να ξέρεις ότι μπορεί να μην ξαναπαίξεις μαζί τους. Όλοι θέλουμε να παίξουμε μαζί πάλι σε μια ομάδα. Θα μου λείψει πολύ η παρέα, ο χαβαλές που γινόταν. Αυτό το πράγμα σε ομάδα δεν το έχω ξαναδεί, να είμαστε τόσο δεμένοι. Θα μου λείψει πάρα πολύ. Κάλυπτε άλλα πράγματα. Δεν υπήρχαν τσακωμοί ή κάτι άλλο. Είχαμε ένα άγχος λιγότερο, παίζαμε με τους φίλους μας".

Για την ανατροπή με τη Λιθουανία από το -15: "Αν μας έβλεπες απ' έξω, θα έλεγες ότι είχαμε τελειώσει. Βάλαμε κάποια σουτ, έβαλε ο Μουράτος ένα, μετά ανέβηκα κι εγώ. Σιγά σιγά αναθαρρήσαμε. Λέγαμε στην αρχή «τι πάμε να κάνουμε;». Τα καταφέραμε όμως".

Για το παιχνίδι που φοβήθηκε: "Με τη Λιθουανία, το έλεγα από πριν. Ψηλά κορμιά, μεγάλα χέρια. Κατάλαβα πως είναι να παίζεις στο "5", πόσο δύσκολο είναι. Το ξύλο που τρως, το τρέξιμο που ρίχνεις. Έλεγα "σιγά τα πεντάρια". Αλλά ξέρεις τι δουλειά κάνει; Τρομερή. Έμεινα άφωνος φέτος που το διαπίστωσα από κοντά".

Για το χρυσό μετάλλιο: "Δεν το περίμενα. Περίμενα μετάλλιο, αλλά όχι το χρυσό. Το θεωρούσα πολύ δύσκολο, είχαμε απουσίες, τραυματισμούς. Είχαμε παιδιά που πρώτη φορά έπαιζαν σε τέτοια διοργάνωση. Τα παιδιά έδειξαν ότι μπορούσαν γιατί έπαιξαν καλύτερα από αυτό που έβλεπα στην αρχή και φανταζόμουν. Το αξίζαμε".

Για τον τελικό με το Ισραήλ: "Ήμασταν λίγο αγχωμένοι, γι αυτό ξεκινήσαμε άσχημα".

Για τις διακρίσεις στις μικρές ηλικίες: "Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν στις γενιές του 2001 και του 2002, όπως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για παράδειγμα, που πήγε στην ΑΕΚ".

Για τις επισκέψεις στους πολιτικούς αρχηγούς: "Πήγαμε σε όλους σχεδόν".

Για την Εθνική Ανδρών: "Αλλάζει πολύ το βάρος της φανέλας. Είναι άλλο πράγμα. Υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Πρέπει να έχεις επιτυχίες, στο 100%. Στην Εφήβων αν δεν πετύχεις, δεν θα πει κανείς τίποτα, στην Ανδρών δεν υπάρχει αυτό".

Για το EuroBasket: "Σαν στοιχεία, σαν παίκτες, έχουμε πολύ καλό υλικό. Το θέμα είναι να δέσει αυτή η ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε μέσα στα φαβορί. Εμείς, η Ισπανία, η Γαλλία και η Σερβία. Αυτοί οι τέσσερις".

Για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που ενδιαφέρονται για εκείνον: "Δεν ξέρω κάτι, ό,τι διαβάζω κι εγώ. Τώρα είναι η εποχή που θα καταλάβω τι γίνεται. Περιμένω πρώτα απ' όλα να δω τι θα μου πει ο Παναθηναϊκός. Κι εν συνεχεία θα δω κι εγώ τι θα κάνω".

Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού όσον αφορά στον ίδιο: "Έχω να μιλήσω με τον κόουτς (σ.σ. Τσάβι Πασκουάλ) για το τι θα γίνει. Πρέπει πρώτα να μιλήσω μαζί του, περιμένω τον Παναθηναϊκό σε αυτό. Αν η ομάδα πιστεύει ότι είναι καλύτερο να πάω σε άλλη ομάδα, στην οποία θα έχω χρόνο συμμετοχής για να παίξω περισσότερο, θα το ήθελα κι εγώ".

Για τον Ολυμπιακό: "Είναι σημαντικό που έχει τόσους Έλληνες. Λειτουργεί διαφορετικά όλο αυτό, γιατί μαθαίνουν στους ξένους που βρίσκονται και πόσο σημαντικό είναι να παίζουν σε μία τέτοια ομάδα. Οι ξένοι θα χρειαστούν ένα παιχνίδι για να καταλάβουν που βρίσκονται. Υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιχνίδια".

Για την ατμόσφαιρα στα ντέρμπι: "Είναι ψυχοφθόρο αυτό που προηγείται ενός ντέρμπι. Υπάρχει μεγάλη πίεση, με την κόντρα που υπάρχει. Για χαζά πράγματα, χαλάμε τις καρδιές μας, βλέπουμε να πετούν αντικείμενα στα γήπεδα. Είναι άσχημο. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού είμαι φίλος. Είναι άσχημο σαν εικόνα όλο αυτό που γίνεται. Τα βλέπουν στο εξωτερικό και λένε ίσως κάποιοι "σιγά μην πάμε στη ζούγκλα".

Για τους τελικούς: "Ήταν δύσκολη η διαχείριση μετά τη Φενέρμπαχτσε. Μου φάνηκε αδύνατο όλο αυτό, έτσι όπως είχαμε χάσει στην Ευρωλίγκα. Σαν να γύρισε ο διακόπτης, κάποια στιγμή. Μπορεί να υπήρχε παραπάνω ψυχολογική κούραση στον Ολυμπιακό, όχι τόσο σωματική. Δείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια".

Για τα playoffs με τη Φενέρμπαχτσε: "Περίμενα ότι ειδικά λόγω έδρας, θα πάμε στο Final Four. Ήμασταν αγχωμένοι ίσως. Επειδή είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είμαστε στο Final Four. Μπασκετικά η Φενέρμπαχτσε έδειξε πιο έτοιμη. Ήμασταν σίγουροι ότι θα πάμε εμείς στο Final Four, επειδή είχαμε το πλεονέκτημα έδρας. Το σκεφτόμασταν λάθος".

Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη: "Είναι περιττό ό,τι κι αν πω. Το να βλέπεις έναν αθλητή να είναι τόσο σεμνός, παρά τα όσα έχει καταφέρει, σου μαθαίνει πολλά, όταν είσαι πιο μικρός ειδικά".

Για τις διαφορές σε εθνικές ομάδες και Παναθηναϊκό: "Είναι διαφορετικός ο ρόλος μου. Είναι λογικό αυτό, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν φταίει κάποιος γι αυτό, έτσι είναι η κατάσταση. Είναι δύσκολο να αλλάζεις διαρκώς, αλλά το έχω συνηθίσει πια".

Για την ψυχολογία στους αθλητές: "Αν ο προπονητής σε πιστεύει και στο δείχνει, έχεις άλλη ψυχολογία. Σε επηρεάζει θετικά όλο αυτό. Δεν σε αγχώνει άμα χάσεις κάποιο σουτ ή κάτι. Έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση".

Για τη συνεργασία με τον Αργύρη Πεδουλάκη: "Είχαμε μιλήσει αρκετές φορές, μου είχε πει ότι με πιστεύει. Με βοήθησε πάρα πολύ για να παίξω στο 100%. Στα playoffs πέρσι, αν θυμάσαι, που χάσαμε με τα δύο τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη, ένιωθα έτοιμος παίκτης. Σαν να έπαιζα χρόνια, νομίζω πως φαινόταν κιόλας".

Για το μεγαλύτερο κέρδος του στον Παναθηναϊκό: "Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχα σημαντικό χρόνο. Κερδίζεις πολλά πράγματα. Το να βλέπεις το πως λειτουργεί κάθε μέρα ο Δημήτρης Διαμαντίδης είναι τεράστιο. Το πως λειτουργεί ο οργανισμός. Καταλαβαίνεις πως δουλεύει μια ομάδα σε τόσο υψηλό επίπεδο".

Για την περσινή σεζόν: "Ήταν περίεργη. Ξεκίνησα καλά με τον Αργύρη Πεδουλάκη, αλλά όταν άρχισα να βρίσκω ρυθμό, έφυγε ο κόουτς κι ήρθε ο Τσάβι Πασκουάλ. Είναι πολύ καλός, αλλά καταλάβαινα κι εγώ ότι δεν έχω ρόλο στην ομάδα, είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο μέγεθος, είναι λογικό γιατί είμαι μικρός. Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι 25 χρονών, αλλά δεν είναι έτσι. Είμαι μόνο 20 ετών και έχω μπροστά μου 15 χρόνια μπάσκετ".

Για τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον ίδιο, ως αρχηγό: "Νομίζω ότι έτσι άλλαξε ο τρόπος σκέψης του κόσμου για μένα. Ότι με θεώρησαν πιο έτοιμο".

Για το τι του αρέσει περισσότερο να κάνει στο γήπεδο: "Μου αρέσει πολύ να δημιουργώ, θέλω την μπάλα στα χέρια μου για να δημιουργήσω. Να δώσω την ασίστ. Δεν ήθελα να είμαι πιο κοντός, θα ήμουν σαν τους άλλους. Μου αρέσει που μπορώ να κάνω κάτι που δεν μπορούν οι άλλοι, λόγω ύψους".

Για τον τσαμπουκά που του είπε ο Γιάννης Μπουρούσης ότι πρέπει να έχει: "Συμφωνώ. Απλά δεν μιλάω στο γήπεδο, με ένταση. Δεν θα απαντήσω σε κάποιον. Τσαμπουκά θα βγάλω. Ρόλο παίζει βέβαια κι ο ρόλος που έχεις στην ομάδα, για να κάνεις κάτι τέτοιο".

Για τις θέσεις που του αρέσει να παίζει: "Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, με έναν από τους βοηθούς του Αργύρη Πεδουλάκη είχαμε συζητήσει το ενδεχόμενο να παίξω στο "2".

Για το τι λέει ο κόσμος για το θέμα της θέσης: "Ο καθένας έχει την άποψή μου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το "3". Όλοι λένε για το "4", αλλά πρέπει να γίνω πιο δυνατός για να πάω εκεί".

Για τη νέα τάξη πραγμάτων στο ΝΒΑ: "Έχει γίνει πιο εφικτός στόχος πια. Παλιά ήταν πολύ πιο δύσκολο. Προφανώς πως όνειρό μου είναι να παίξω εκεί, ποιος δεν το θέλει ή δεν το ονειρεύεται αυτό;".

Για το Summer League: "Θα ήταν ωραία εμπειρία, θα το σκεφτόμουν. Είναι κάτι διαφορετικό. Οι Ευρωπαίοι πάνε πιο πολύ για να βρουν ομάδα. Εγώ τι να πάω να κάνω; Ανήκω στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο".

Για το ποια ομάδα υποστηρίζει στο ΝΒΑ: "Σιχαίνομαι το Cleveland και το Golden State, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Έχει παραγίνει το κακό. Εμένα μου αρέσει ο Larry Bird, οπότε είμαι με τους Boston Celtics".

Για τα παιδιά που βγαίνουν από τις εθνικές ομάδες: "Οι περισσότεροι βγαίνουν σε υψηλό επίπεδο. Μόνο ένα ή δύο παιδιά μπορεί να μην παίξουν στην Α1. Έχουμε ταλέντο σαν χώρα. Έχω έναν φίλο μου που παίζει ποδόσφαιρο από το Αιγάλεω. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο χώρος με το μπάσκετ".

Για την off season: "Το θέμα είναι πως θα αξιοποιήσεις το κενό το καλοκαίρι. Προσωπικά θέλω να κάνω μερικές ημέρες διακοπές και να γυρίσω για προπονήσεις. Το θέμα είναι να ξεπεράσω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, που έχω. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενοχλούσε στην Κρήτη, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια που έπαιζα περισσότερο. Δεν με ένοιαζε όμως, ήθελα να παίξω".

Για το πιο ωραίο γήπεδο που έχει επισκεφτεί: "Της Ζάλγκιρις. Είναι απίστευτο, είναι σαν γήπεδο του ΝΒΑ. Εμένα μ' αρέσει και της Αναντολού Εφές. Της Μπαρτσελόνα δεν μου αρέσει, είναι πολύ μικρό για μία τέτοια ομάδα. Και τα "Δύο Αοράκια" είναι πολύ ωραίο".

Για το με ποιους θα ήθελε να κάτσει σε ένα τραπέζι για να ακούσει ιστορίες: "Θα ήθελα να ακούσω ιστορίες του Βασίλη Σπανούλη. Του Δημήτρη Διαμαντίδη τις έχω ακούσει όλες (γελάει). Από ποδοσφαιριστές, θα διάλεγα τον Βασίλη Τσιάρτα. Τον θεωρώ από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου".

Για το ποιος αντίπαλος τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο: "Σε ένα παιχνίδι με είχε εντυπωσιάσει ο Μάλκολμ Ντιλέινι. Έβαλε μια βολή από μια τεχνική ποινή και αμέσως μετά έβαλε μια εικοσάρα σε πέντε λεπτά. Πήρε ρυθμό από μια βολή και μετά δεν σταματιόταν".

Για το ποιος από τους συμπαίκτες του στις μικρές εθνικές ομάδες πιστεύει ότι θα κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα: "Ο Αντώνης Κόνιαρης, έχει τρομερό ταλέντο. Δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό καθόλου, ήταν ενάμιση χρόνο τραυματίας. Είχε πρόβλημα με το πόδι και τη μέση του. Πέρασε όλο το διάστημα στο φυσικοθεραπευτήριο. Είναι κρίμα για το παιδί, αυτό που έπαθε. Έγινε έτσι όμως πιο δυνατός. Του βγήκε όμως σε καλό ίσως, έγινε πιο δυνατός και πιο σκληρός. Στο μπάσκετ αυτά σε βοηθάνε ψυχικά".

Για τον Αντώνη Κόνιαρη: "Δεν τον είχα για τόσο καλό σουτέρ (γελάει). Κάποια πράγματα τα κάνει άριστα, αλλά απέδειξε πως είναι και καλός σουτέρ".

Για το αν βλέπει ποδόσφαιρο: "Και τώρα πηγαίνω στο γήπεδο, να βλέπω το Αιγάλεω. Δεν πρόλαβα την καλή ομάδα. Από τη Β' Εθνική και μετά πρόλαβα, όταν άρχισε η κατηφόρα. Τώρα πάνε για το κάτι παραπάνω, απ ότι μαθαίνω".

Για το ελληνικό πρωτάθλημα: "Η ΑΕΚ δεν μου άρεσε προχθές, έφαγε δύο γκολ από κόρνερ. Ήταν... μπασκετικά τα γκολ που έβαλε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Μπεν μου άρεσε από τον Ολυμπιακό. Ο Πανιώνιος έχει βοηθήσει πολλούς παίκτες με ταλέντο, τους εξελίσσει".

Για την ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού: "Νομίζω ότι ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό πέρσι, ειδικά από την στιγμή που ανέλαβε την ομάδα το Μαρίνος Ουζουνίδης".

Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: "Είναι ο πατέρας μου, μου έχει πει την ιστορία με το αεροπλάνο κι έτσι κόλλησα με την ομάδα. Γι αυτό είμαι επίσης Τορίνο, από την Ιταλία. Έχω δει την ταινία και μου έκανε κάτι. Δεν είμαι ούτε Γιουβέντους, ούτε Μίλαν, ούτε κάτι άλλο".