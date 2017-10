Αλλαγή στα πλέι οφ της Stoiximan.gr Basket League, instant replay σε όλα τα τηλεοπτικά

Οι αγώνες της τελικής φάσης (1-2 και 3-4) θα κρίνονται επίσης στις τρεις νίκες («best of five») με τις αναμετρήσεις να γίνονται εναλλάξ στις έδρες των δύο αντιπάλων με την πρώτη να πραγματοποιείται στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα.

Στην ημιτελική φάση προκρίνονται οι νικητές των αγώνων της προημιτελικής. Οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 1-4 θα κρίνονται στις τρεις νίκες («best of five») και θα γίνονται με την εξής σειρά εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν και οι πέντε αναμετρήσεις: Δύο αγώνες στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα έδρας, δύο στην έδρα της ομάδας η οποία έχει το μειονέκτημα και πέμπτο ματς στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα.

* Στα πλέι οφ συμμετέχουν οι οκτώ πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης των πλέι οφ που κρίνονται στις δύο νίκες («best of three») με την πρώτη και την τρίτη αναμέτρηση να γίνονται στην έδρα της ομάδας με το πλεονέκτημα έδρας, θα σχηματιστούν ως εξής: 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.

Το Aristi Mountain Resort + Villas αποτελεί πρεσβευτή του ελληνικού ορεινού τουρισμού καθώς από το 2016 και μετά συγκαταλέγεται στα National Geographic, Unique Lodges of the World

