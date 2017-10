Ντεμπούτο με buzzer beater για Κουμπούρα στον Ιπποκράτη Κω

Ο πολύπειρος πλεϊμέικερ ήταν αυτός που "μίλησε" σε νεκρό χρόνο στο παιχνίδι με τον Πανελευσινιακό, σκοράροντας για τρεις. Με δικό του σουτ λοιπόν at the buzzer, οι νεοφώτιστοι πήραν τη νίκη (78-75) και ξεκίνησαν με το δεξί την προσπάθειά τους στον Νότιο Όμιλο.

