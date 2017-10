Μόνο το Περιστέρι συνεχίζει αήττητο

Ο Γιώργος Σουρλής έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, στην εκπνοή, υπογράφοντας την εκτός έδρας νίκη του Αμαρουσίου επί του Παπάγου (69-68). Οι φιλοξενούμενοι ήταν η ομάδα που είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι, με τον αρχηγό τους να παίρνει την ευθύνη, να αποφεύγει με προσποίηση τον προσωπικό του αντίπαλο και να σκοράρει από τα 6μ75 at the buzzer!

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR