Κίκι Κλαρκ: "Να αφήσω το σημάδι μου όπως ο Φορντ"

Τέλος, αναφέρθηκε στο πως περνάει τις ελεύθερες ώρες του: "Βλέπω σχεδόν κάθε ταινία που κυκλοφορεί. Όταν είσαι σε μία ξένη χώρα, ο ελεύθερος χρόνος είναι άπλετος. Πας στην προπόνηση και στη συνέχεια επιστρέφεις στο σπίτι μόνος. Επομένως παρακολουθώ τις νέες κυκλοφορίες ταινιών, όπως και τα νέα show που βγαίνουν. Ακόμα, παίζω playstation. Ιδιαίτερα Call of Duty, NBA 2K και FIFA, προκειμένου να περάσει η ώρα…"

Το ταλέντο του είναι δεδομένο. Ποτέ, όμως, ο Κλαρκ δεν έφτασε στο σημείο να πρωταγωνιστεί στη EuroLeague. Η απάντηση "κρύβεται" στο διαφορετικό στιλ μπάσκετ που επικρατεί στις μέρες μας: "Είναι όλα θέμα ευκαιριών. Όταν ήρθα στην Ευρώπη, δεν κοιτούσαν κοντούς γκαρντ. Το ίδιο και στο NBA. Οι μοναδικοί που αποτελούσαν εξαίρεση ήταν ο Καστλ κι ο ΜακΙντάιρ. Είναι οι μόνοι που θυμάμαι να πρωταγωνιστούν και να είναι κάτω από 1.85. Ήταν μία δύσκολη εποχή για τους κοντούς γκαρντ. Τώρα οι ευκαιρίες είναι σαφώς περισσότερες. Όλα έχουν να κάνουν με το timing. Στο σύγχρονο μπάσκετ πολλές ομάδες δίνουν ευκαιρίες σε κοντούς γκαρντ. Το small ball κυριαρχεί πλέον. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σουτάρεις καλά από το τρίποντο και να παίζεις up tempo μπάσκετ. Αντίθετα, στο παρελθόν υπήρχαν περισσότεροι παίκτες που πόσταραν. Το παιχνίδι ήταν πιο αργό. Οι γκαρντ που κυριαρχούσαν ήταν 2 μέτρα όπως ο Παπαλουκάς ή ο Διαμαντίδης. Θα ήθελα να είχα κι εγώ την ευκαιρία μου αλλά ποτέ δεν την πήρα λόγω του μεγέθους μου, παρά το γεγονός ότι μπορούσα να παίξω σε υψηλό επίπεδο. Αλλά ό,τι έγινε… έγινε. Τώρα είμαι εδώ στο Περιστέρι, έχω πίσω μου μία καλή καριέρα και ανυπομονώ για τη νέα χρονιά".

