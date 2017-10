Τα Power Rankings της Stoiximan.gr Basket League

Οι Κρητικοί έχουν καταφέρει να καθιερωθούν πλέον στη μνήμη του κόσμου ως μία σταθερή δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ. Η “Run and Gun” φιλοσοφία της ομάδας γοητεύει εδώ και χρόνια, με την ομάδα του Νίκου Βετούλα να μην δείχνει διατεθειμένη να αλλάξει σύντομα αυτή την λογική. Ο Στέφαν Μούντι φαίνεται να έχει έρθει για να δώσει συνέχεια στην παράδοση του Ρεθύμνου να βρίσκει “λαβράκια” στην ξένη αγορά, ο Γιαννόπουλος είναι ο “πάτερ φαμίλιας” πλέον της ομάδας και οι υπόλοιποι Αμερικανοί έχουν έρθει ξέροντας ότι αν καταφέρουν να παίξουν καλά, τότε είναι σίγουρο ότι θα βρουν ένα καλό συμβόλαιο. Και αυτό είναι λογικό να τους δίνει έξτρα κίνητρο.

To Sport24.gr προσπαθεί να κάνει μία πρώτη προσπάθεια να παρουσιάσει τα Power Rankings της σεζόν. Δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη πολλά πράγματα, όπως τα ρόστερ, τα φιλικά παιχνίδια, οι αγώνες Κυπέλλου και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Στο τέλος ωστόσο, βγήκαν κάποια πρώτα συμπεράσματα.

