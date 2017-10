Σπουδαίο διπλό στο Ρέθυμνο για το Λαύριο

To Λαύριο κυριάρχησε στον τομέα των ριμπάουντ στο πρώτο μέρος (14-24), με αποτέλεσμα όχι απλά να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά να έχει και το προβάδισμα. Η ομάδα του Σερέλη πίστεψε στις δυνάμεις της, έκανε τρομερή τρίτη περίοδο (16-30) με 6/7 τρίποντα, πήγε στο +19 (51-70) και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω.

